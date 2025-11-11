12.9 C
Roma
martedì – 11 Novembre 2025
Spettacolo

Evelina Sgarbi denuncia il padre in tv: dignità calpestata

Da stranotizie
Evelina Sgarbi denuncia il padre in tv: dignità calpestata

Evelina Sgarbi, figlia del noto critico d’arte Vittorio Sgarbi, ha espresso il suo disappunto in merito alla partecipazione del padre a “Cinque Minuti” di Bruno Vespa. Ha descritto la condizione in cui si trovava Vittorio durante le riprese, affermando che camminava e respirava con difficoltà, apparendo come un uomo molto più anziano. Evelina ha detto che questa situazione le provoca una grande tristezza e impotenza, confermando che suo padre è stato influenzato negativamente da un “cerchio tragico”.

Evelina ha anche fatto riferimento alla necessità di promuovere il libro pubblicato dalla Nave di Teseo, ma ha suggerito che la salute di suo padre avrebbe dovuto avere la priorità rispetto agli interessi dell’editore. Ha sottolineato che l’immagine mostrata nella trasmissione è stata umiliante per Vittorio e per la sua dignità, e ha paragonato la sua situazione a quella di un “cavallo di Bertolt Brecht”.

Inoltre, ha commentato la decisione della magistratura di non nominare un assistente per Vittorio, invitando a considerare il parere di chi l’ha visto dal vivo. Evelina ha definito scandaloso affermare che suo padre stia bene e ha evidenziato l’incoerenza di chi, come sua sorella Elisabetta, continua ad atteggiarsi in modo ambiguo riguardo alle difficoltà del padre. Ha concluso esprimendo che, nonostante il dolore per la situazione, l’affetto e il sostegno di Vittorio in risposta alle sue iniziative le danno la forza di continuare.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Gadget nerd imperdibili su Amazon Italia per il Natale
Articolo successivo
Uso dei farmaci in Italia: analisi del Rapporto OsMed 2024
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.