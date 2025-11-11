Evelina Sgarbi denuncia il padre in tv: dignità calpestata

Evelina Sgarbi, figlia del noto critico d’arte Vittorio Sgarbi, ha espresso il suo disappunto in merito alla partecipazione del padre a “Cinque Minuti” di Bruno Vespa. Ha descritto la condizione in cui si trovava Vittorio durante le riprese, affermando che camminava e respirava con difficoltà, apparendo come un uomo molto più anziano. Evelina ha detto che questa situazione le provoca una grande tristezza e impotenza, confermando che suo padre è stato influenzato negativamente da un “cerchio tragico”.

Evelina ha anche fatto riferimento alla necessità di promuovere il libro pubblicato dalla Nave di Teseo, ma ha suggerito che la salute di suo padre avrebbe dovuto avere la priorità rispetto agli interessi dell’editore. Ha sottolineato che l’immagine mostrata nella trasmissione è stata umiliante per Vittorio e per la sua dignità, e ha paragonato la sua situazione a quella di un “cavallo di Bertolt Brecht”.

Inoltre, ha commentato la decisione della magistratura di non nominare un assistente per Vittorio, invitando a considerare il parere di chi l’ha visto dal vivo. Evelina ha definito scandaloso affermare che suo padre stia bene e ha evidenziato l’incoerenza di chi, come sua sorella Elisabetta, continua ad atteggiarsi in modo ambiguo riguardo alle difficoltà del padre. Ha concluso esprimendo che, nonostante il dolore per la situazione, l’affetto e il sostegno di Vittorio in risposta alle sue iniziative le danno la forza di continuare.