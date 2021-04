Dalle sale consiliari alle aule di giustizia. Il nome del consigliere regionale di Forza Italia Paride Mazzotta inciampa in un’inchiesta penale insieme al padre Giancarlo, ex sindaco di Carmiano, in Salento, comune sciolto da tempo per presunte infiltrazioni mafiose. Si parla di maxievasioni fiscali; di finanziamenti ai danni dell’ente di viale Capruzzi in favore delle aziende di famiglia e di autoriciclaggio nell’indagine coordinata dalla pubblica ministera della Procura di Lecce, Donatina Buffelli sfociata in un avviso di conclusione.

Sono 18 gli indagati (ci sono anche altri due figli dell’ex primo cittadino) oltre a cinque persone giuridiche: le aziende dei Mazzotta conosciute anche fuori i confini provinciali: la Europa Costruzioni srl, nota nella costruzione di edifici residenziali; la Qt Service srl, attiva nell’allestimento di sale e noleggio di attrezzature, organizzazione e produzione di spettacoli; la Pgh Barone di Mare srl, società alberghiera e di villaggi turistici nella zona di Torre dell’Orso; oltre alla Pgh Hotel&Resort; la Madigest Hotel&Resort e la Tiemme Vacanze, società quest’ultima che gestisce case e appartamenti per vacanze.

Vari gli episodi di evasione fiscale. Con l’intercessione di professionisti e consulenti (i cui nomi compaiono nell’avviso di garanzia) padre (imprenditore) e figlio (politico) avrebbero evaso le imposte sui redditi e sul valore aggiunto delle società Giordano Infissi per 1 milione e 400mila euro e della Pgh Barone di Mare per oltre 9 milioni e mezzo di euro tra il 2017 e il 2018 tramite la società cartiera Europa Costruzioni costituita appositamente.

Con questo giro di fatture – ipotizza la Procura – i due Mazzotta avrebbero documentato maggiori spese per i lavori di ristrutturazione della struttura turistico alberghiera “Barone di Mare” e ottenere così dalla Regione Puglia l’importo massimo previsto dal bando e realizzare opere che non potevano essere incluse. I Mazzotta, infatti, sono accusati anche di truffa aggravata ai danni dell’Ente Regionale. Anche per compiere questi presunti raggiri ci sarebbe il ruolo di consulenti e legali rappresentati delle società. Si fa riferimento a false date di inizio dei lavori di ristrutturazione (maggio del 2017 quando i cantieri sarebbero stati avviati prima a gennaio e marzo del 2017). E gli interventi erano stati quasi del tutto completati quando il 9 luglio del 2017 il villaggio turistico venne aperto al pubblico.

L’Ente Regionale sarebbe così stato beffato ammettendo gli imprenditori al bando “per gli aiuti alle grandi imprese” e riconoscendo un “aiuto” di quasi 4 milioni di euro. Un fiume di soldi subito investiti nell’albergo “Barone di Mare”, una delle strutture di maggior pregio nell’offerta turistica del Salento: opere legate principalmente al completo abbattimento di due ali dei fabbricati; la realizzazione di un nuovo centro benessere spa, interventi sui locali delle cucine che non potevano essere ammessi a contributo pubblico e proprio per questo non inseriti nel progetto presentato dai due imprenditori.

Gli episodi di evasione sarebbero stati altri. C’è il caso – ricostruito dalla Procura – della presunta evasione sulle imposte dei redditi e sul valore aggiunto della society Europa Costruzioni srl nel 2018 grazie all’intercessione di uno studio di consulenza.

O i proventi “dimenticati” – a parere della Procura – nel 2017 ottenuti con fatture per operazioni inesistenti per un imponibile stimato in oltre un milione e 200mila euro; l’anno successivo, invece, l’imponibile “rimosso” sarebbe stato quantificato in due milioni e 200mila euro.

C’è dell’altro nell’avviso di conclusione delle indagini. Padre e figlio sono accusati anche di turbata libertà degli incanti relativamente all’asta pubblica per l’acquisto del complesso aziendale destinato ad albergo a Torre dell’Orso della società “Li Tamari” e oggetto di una procedura esecutiva. Gli imprenditori – secondo l’impianto accusatorio – con una serie di operazioni inesistenti sarebbero entrati in possesso dell’albergo potendo rilanciare a qualunque cifra perché il surplus versato sarebbe stato recuperato subito dopo.

Un milione e 300mila euro – contestano gli inquirenti – il prezzo d’acquisto del complesso aziendale di proprietà della società “Li Tamari” in parte versato dai Mazzotta con il pagamento di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla Europa Costruzioni. Da qui l’accusa di autoriciclaggio.

Ora gli indagati potranno replicare alle contestazioni della Procura con il deposito di memorie difensive o chiedendo di essere interrogati. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Andrea Sambati; Paolo Spalluto; Stefano De Francesco; Lorenzo Rizzello; Giulio Fina; Enrico Cimmino; Salvatore Picciolo; Simona Guido; Maurizio My; Giuseppe Romano; Alberto Gatto e Maria Luce Greco.