Evasione Fiscale Superiori a 1 Milione di Euro

Michela Vittoria Brambilla è sotto indagine da circa dieci anni a causa di accuse che includono evasione fiscale e un intreccio societario con prestanomi, che coinvolge anche familiari come suo marito Eros Maggioni. Un servizio di Report ha rivelato documenti e prove che mettono in luce il complesso sistema finanziario di Brambilla, collegato anche a fondi ricevuti da Silvio Berlusconi. L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza, sta esaminando i trasferimenti di denaro avvenuti tramite società di facciata e prestanomi all’interno della famiglia. Brambilla è accusata di evasione fiscale per oltre un milione di euro e ha un precedente legale relativo al fallimento della Trafilerie del Lario, che ha comportato una pena patteggiata di un anno e quattro mesi, sospesa.

Inoltre, Brambilla ha fatto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo riguardo a una presunta violazione del diritto a un processo equo, ma il suo ricorso è stato respinto. L’ultima puntata di Report ha anche messo in evidenza un nuovo aspetto del business di Brambilla, legato all’organizzazione di mostre di bellezza canina. Un ulteriore filo dell’inchiesta riguarda l’azienda Io Veg, di cui è proprietaria, accusata di vendere prodotti vegani pur ricevendo carichi di salmone e altri prodotti animali nello stesso capannone. I giornalisti di Report hanno scoperto l’esistenza di due aziende nella stessa sede, con camion provenienti dalla Polonia, che trasportano prodotti animali, contraddicendo le etichette dei prodotti venduti da Io Veg.