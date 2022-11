Evanescence, la scaletta dei concerti del 2022: tutte le canzoni

Gli Evanescence tornano in concerto in Italia nel 2022: la scaletta dell’evento al Forum di Milano con i Within Temptation.

Il conto alla rovescia può terminare. Finalmente gli Evanescence sono pronti a tornare nel nostro Paese. Li abbiamo attesi per due anni. Il loro concerto, inizialmente annunciato prima dello scoppio della pandemia, ha subito infatti un paio di slittamenti. Il momento però è arrivato. Amy Lee è pronta a salire nuovamente sul palco con la sua band per un appuntamento attesissimo dai fan del gothic rock, che potranno vedere in un colpo solo sia il gruppo di Bring Me to Life che i Within Temptation. Scopriamo insieme la possibile scaletta.

Evanescence in tour nel 2022

Amy e compagni sono stati protagonisti fin qui di una serie di date di grande successo negli Stati Uniti. Finalmente in questo mese di novembre torneranno però in Europa per riportare tutta la loro energia in alcune delle location più affascinanti al mondo,

Evanescence e Within Temptation

Da Lisbona a Glasgow, passando per Londra, Madrid, Parigi, Amburgo, Monaco, Amsterdam e tante altre città importanti dell’Europa continentale, compresa la nostra Milano. Sarà un tour ricco di emozioni per la band guidata dalla splendida Amy Lee, attesa in particolare al Mediolanum Forum di Milano il 10 novembre.

La scaletta dei concerti degli Evanescence

Come abbiamo già anticipato, saranno due le band sul palco in questo imperdibile evento: i Within Temptation e gli Evanescence. Questa la possibile setlist del gruppo olandese:

– The Reckoning

– Paradise

– Raise Your Banner

– Stand My Ground

– In the Middle of the Night

– Supernova

– Don’t Pray for Me

– Mother Earth

Grazie alla leg americana degli eventi della band guidata da Amy Lee possiamo avere anche un’idea della scaletta che verrà presentata in quel del Forum. Ecco tutte le possibili canzoni:

– Broken Pieces Shine

– Made of Stone

– Take Cover

– Going Under

– Weight of the World

– Call Me When You’re Sober

– Wasted on You

– Better Without You

– End of the Dream

– Blind Belief

– Imaginary

– Use My Voice

– Bring Me to Life