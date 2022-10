Evan Peters svela alcune curiosità su come si è preparato a interpretare Jeffrey Dahmer

La serie Netflix su Jeffrey Dahmer è probabilmente la serie più discussa del 2022 e questa settimana Evan Peters ha rilasciato una lunga intervista a Variety dove ha svelato alcune curiosità su come si è preparato ad interpretare il protagonista.

Evan Peters ha infatti confessato di aver studiato Jeffrey Dahmer per mesi e di averlo imitato per mesi, sia nel tono della voce sia nel modo di camminare.

“Aveva una schiena molto dritta. Non muoveva le braccia quando camminava, quindi mi sono messo dei pesi sulle braccia per vedere come ci si sente. Ho indossato le scarpe del personaggio con i rialzi, i suoi jeans, i suoi occhiali, avevo sempre una sigaretta in mano”. – si legge su Cinematographe – “Volevo che tutte queste cose, queste cose esterne, fossero una seconda natura quando stavamo girando, quindi ho guardato molte riprese e ho anche lavorato con un coach di dizione per abbassare la voce. Il modo in cui parlava era molto distinto e aveva un dialetto. Così ho anche creato questo audio di 45 minuti, che è stato molto utile. L’ho ascoltato ogni giorno, nella speranza di imparare il suo modo di parlare e di entrare nella sua sua mente”.