Avete nostalgia di Evan Peters? Se sì sarete felici di sapere che a breve lo vedremo in ben due serie firmate da Ryan Murphy. Il biondino infatti sarà tra i protagonisti di American Horror Story 10 (in uscita in autunno), ma anche di un nuovo progetto del regista. Secondo i media americani Murphy sta lavorando ad un telefilm dal titolo ‘Monster: The Jeffrey Dahmer Story‘, che ripercorre la storia del famoso serial killer statunitense, noto anche come il cannibale di Milwaukee o il mostro di Milwaukee (che avevamo incontrato anche in American Horror Story Hotel).

Stando a quanto riportato in esclusiva da Deadline, la nuova serie di Ryan Murphy sarebbe raccontata dal punto di vista delle vittime di Dahmer. Nel corso delle 8 puntate pare che verrà sottolineata anche l’incompetenza della Polizia americana in merito al caso di questo mostro e il ‘privilegio dei bianchi’: “La nostra fonte ci dice che il telefilm dovrebbe anche toccare il privilegio delle persone bianche, poiché a Dahmer – il classico ragazzo pulito e di bell’aspetto – è stato ripetutamente dato una sorta di pass gratuito da poliziotti e giudici che erano stati indulgenti quando era stato accusato di piccoli crimini“.

Se ne volete sapere di più su Jeffrey Dahmer vi lascio con un bel video di Barbie Xanax.

Non solo Evan Peters, nel cast di Monster altri nomi noti.

Oltre a Peters, Ryan Murphy per questo suo nuovo progetto ha voluto anche: Niecy Nash, Penelope Ann Miller, Richard Jenkins, Shaun Brown e Colin Ford.