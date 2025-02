Evade dai domiciliari ma viene sorpreso in centro a Spoleto vestito da detenuto, arrestato

Un uomo di 52 anni, evaso dagli arresti domiciliari, è stato sorpreso mentre camminava nel centro città vestito con un completo da detenuto americano. L’evento è avvenuto alcuni giorni fa, quando l’uomo, già sottoposto a misura cautelare e dotato di braccialetto elettronico, era stato trovato a vagare in strada con una spranga di ferro. Giovedì scorso, è stato avvistato in Corso Garibaldi, indossando un abbigliamento a righe bianche e nere con la matricola sul petto.

Quando ha notato la presenza della polizia, il 52enne ha tentato di fuggire verso la sua abitazione, dove è stato successivamente raggiunto dagli agenti e trovato già cambiato. Portato in commissariato, è stato arrestato per evasione e, su ordine del Pubblico Ministero della Procura di Spoleto, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.

Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto e ritenendo inadeguata la misura degli arresti domiciliari, ha deciso di sostituirla con la custodia cautelare in carcere. Al termine delle procedure, l’uomo è stato trasferito nell’istituto penitenziario di Spoleto, senza più indossare l’abito da detenuto.