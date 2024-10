Evacuazione di 184 Passeggeri: Voli Sospesi e Aeroporto Chiuso

Paura all’aeroporto di Brindisi a causa di un principio di incendio su un aereo Ryanair con 184 passeggeri a bordo, che ha portato alla sospensione di tutti i voli in partenza e in arrivo e alla chiusura temporanea dello scalo. Aeroporti di Puglia ha comunicato che l’incidente è avvenuto quando l’aereo, pronto per il decollo, ha avuto un problema al motore, provocando l’evacuazione dei passeggeri attraverso gli scivoli di emergenza. Fortunatamente, non ci sono stati feriti.

L’episodio si è verificato la mattina del 3 ottobre e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme. I passeggeri, dopo l’evacuazione, sono stati assistiti dal personale di Aeroporti di Puglia e sono stati condotti in aerostazione. I tecnici della compagnia aerea stanno monitorando la situazione e sono al lavoro per garantire che il velivolo sia in sicurezza, permettendo così le necessarie verifiche sulla pista di volo.

La nota di Aeroporti di Puglia ha sottolineato che tutte le operazioni si sono svolte in modo sicuro, con il massimo rispetto delle procedure di emergenza. Inoltre, è stato annunciato che le operazioni di messa in sicurezza del velivolo potrebbero richiedere del tempo, motivo per cui non erano previsti arrivi o partenze temporaneamente. Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno portato al guasto che ha provocato l’incendio al motore, ma i tecnici stanno indagando.

L’accaduto ha suscitato preoccupazione tra i passeggeri e ha attirato l’attenzione dei media. Mentre si attende di comprendere le cause dell’incidente, il controllo dei protocolli di sicurezza negli aeroporti resta una priorità. Questo evento segue altro incidenti recenti coinvolgenti la compagnia Ryanair, come la rottura delle ruote di un altro aereo all’aeroporto di Orio al Serio, evidenziando potenziali problemi di sicurezza che richiedono ulteriori indagini.

Nonostante il momento di pericolo, la situazione si è conclusa senza feriti, e le autorità hanno gestito la crisi in maniera appropriata. L’aeroporto di Brindisi spera di riaprire al più presto, a seguito delle operazioni di verifica e messa in sicurezza. L’articolo resta in aggiornamento per ulteriori sviluppi sull’incidente.