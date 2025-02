Evacuazione delle Scuole: Il Messaggio del Sindaco di Pozzuoli

Un intenso sciame sismico ha colpito oggi, mercoledì 5 febbraio, la zona dei Campi Flegrei a Napoli, avvertito dalla popolazione in diverse aree da Pozzuoli a Napoli. Le scosse, almeno 18 con magnitudo superiore a 1, hanno avuto il loro picco con una magnitudo di 3.1 registrata alle 8.52 dall’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv. L’epicentro è stato localizzato nella zona della solfatara di Pisciarelli, a una profondità di 3 chilometri. Altre due scosse di magnitudo 2.1 e 2.6 sono state rilevate alle 8.30 e 8.32.

Le scosse hanno coinciso con l’orario di ingresso a scuola, generando ansia tra genitori e studenti. Alcune scuole sono state evacuate, in particolare a Quarto e Fuorigrotta, mentre in diverse altre istituzioni le attività sono continuate regolarmente. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha riferito che in alcuni istituti l’ingresso è stato ritardato e ha confermato che le autorità competenti stanno eseguendo verifiche sul territorio.

Fino ad ora, secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, non sono stati segnalati danni a cose o persone. La situazione è monitorata attentamente mentre la popolazione continua a manifestare preoccupazione per la intensità delle scosse avvertite, alimentando il dibattito sui rischi sismici nella zona.