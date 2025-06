Evacuazione da Gaza: Adam e altri bambini arrivano in Italia

Un volo umanitario atterrato a Milano ha evacuato ottanta persone da Gaza, tra cui Adam, un bambino di 11 anni che ha perso la sua famiglia in un raid israeliano. A bordo viaggiavano anche altri sei pazienti minorenni e diciannove accompagnatori. Adam e sua madre, la pediatra Alaa al-Najjar, sono stati accolti dal vicepremier Antonio Tajani e da rappresentanti della Regione Lombardia e dei servizi di emergenza.

Adam è stato il primo a scendere dall’aereo e ha ricevuto un pallone, donato da Tajani su suggerimento della zia del bambino, in segno di accoglienza. La madre ha espresso gratitudine per essere giunti in Italia. Tajani ha commentato l’orrore vissuto da queste famiglie, sottolineando il desiderio di molti di non voler tornare a Gaza, e ha ribadito l’importanza di porre fine alla guerra per proteggere i civili, soprattutto i bambini.

In dichiarazioni successive, il vicepremier ha espresso il suo impegno per azioni umanitarie future e ha evidenziato la necessità di rispettare i diritti umanitari. Hadja Lahbib, commissaria Ue per l’Uguaglianza, ha elogiato l’operato dell’Italia nel gestire l’evacuazione medica di pazienti da Gaza, rimarcando la solidarietà dell’Unione Europea verso la popolazione civile.

In un altro contesto, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato il recupero dei corpi di due ostaggi a Gaza, confermando che uno di essi è stato identificato. I due uomini erano stati rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com