Eva Robin’s nel febbraio dello scorso anno è entrata al Grande Fratello Vip per incontrare Antonio Zequila, suo ex flirt, che solo pochi giorni prima aveva speso brutte parole nei suoi confronti.

Un incontro che ha aperto all’attrice la possibilità di sostenere un provino per la trasmissione di Alfonso Signorini tornata, come già sappiamo, lo scorso settembre con Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando e tutto il cucuzzaro. Fra loro, teoricamente, ci sarebbe dovuta essere anche Eva, musa transgender di numerosi registi.

Eva Robin’s, ecco perché non ha partecipato al Grande Fratello Vip

A raccontare l’aneddoto è stata proprio Eva Robin’s fra le pagine del Corriere della Sera, dove ha sottolineato anche il curioso motivo sul perché alla fine non sia stata scelta dagli autori come una concorrente ufficiale.

“Avrei potuto lavorare di più se fossi stata diversa. Tipo nei reality: potevo fare sia l’Isola dei Famosi sia il Grande Fratello Vip. Ma non è successo, e sa perché? Le racconto un aneddoto. Durante il provino del GF, ad esempio, io parlavo, parlavo. Ma gli autori han capito da quello che dicevo e da come lo dicevo che in realtà io non volevo essere presa. Ecco, questa – anzi anche questa- sono io“.

Eva Robin’s, infatti, non è una che ama apparire a tutti i costi: non è molto attiva neanche sui social.

“Su Facebook non ci vado, o meglio: ho una persona che mi filtra i contatti e i post. Non uso molto il pc, a parte Instagram. Insomma, condivido poco, è tutto molto distillato. Un abbraccio lo do sempre volentieri, eh? Ma diciamo che sono e resto molto intimidita dall’esterno. È un fatto caratteriale, non una strategia. […]. Oggi sono serena più che felice. E credo che il mio più grande successo sia quando sono nata. Sono felice, sì, a casa, quando abbraccio il mio gatto“.