Eva Riccobono a Belve: “Mi vestirono da trans”

Eva Riccobono è fra le modelle italiane più famose al mondo e Francesca Fagnani l’ha voluta intervistare nella nuova stagione di Belve. Nel video anteprima, pubblicato da Rai2, si vede la modella raccontare un aneddoto di giovinezza fra scivoloni e incongruenze.

“Ero a New York con un mio amico che mi dice di dover andare a una festa” – esordisce Eva Riccobono – “Io gli chiedo di andare ma lui mi dice che è una festa solo per gay e trans in un locale particolare. Le donne non le fanno entrare. Così ci venne l’idea di vestirmi da trans. Andai in questo locale e vidi cose che, citando un film, voi umani non potete immaginare. Cosa ho visto? Diciamo che si sentivano più tranquilli nell’accoppiarsi sui divanetti. E concludo con il trauma della serata: vado in bagno e due ragazzi ci hanno anche provato, a un certo punto ho cominciato a dire urlando spaventata ‘c’ho la patata!’ perché ho avuto paura, la stavo anche per far vedere”.

Eva Riccobono, che ha poi confessato di aver avuto anche un’esperienza lesbica, non è sicuramente omofoba ma quella frase “ci venne l’idea di vestirmi da trans” suona davvero malissimo. Le ragazze trans sono ragazze come tante altre e ognuna si veste come vuole. Probabilmente ha fatto confusione e il suo amico l’ha truccata come se fosse una drag queen per far credere alla selezione all’ingresso che fosse un uomo?

Eva Riccobono: “Ho avuto un’esperienza con una donna”

“C’era questa ragazza molto bella, modella, sembrava oltretutto più femmina di me. io che sono una pioniera delle esperienze, mi piace provare, mi dico ‘Io provo, poi se mi piace o non mi piace…’ . Provai, è stato divertente e carino, però preferisco gli uomini. Le donne mi piacciono in qualche modo, però magari…”.

