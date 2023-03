Eva Henger svela retroscena sulla Marcuzzi e il canna gate: “Le hanno dato ordini”

Sono passati cinque anni dal famosissimo canna gate, ma tutti ricordiamo benissimo l’iconico ‘il signorino dovrebbe essere squalificato perché ha portato la dr0ga dentro la trasmissione. Non è vero che hai fumato?‘. Eva Henger è tornata a parlarne durante un’intervista rilasciata al programma radiofonico Turchesando.

La Henger ha detto che non rifarebbe mai L’Isola dei Famosi, perché per lei è stata un’esperienza disastrosa. Eva ha poi svelato dei retroscena su Alessia Marcuzzi e il canna gate.

“Non sono rimasta molto bene della Marcuzzi. Io lei la conoscevo da anni, andava al mare con Mercedesz quando aveva due anni perché era molto amica della figlia della sorella di Riccardo. Portavano Memi al mare. La ritengo simpatica, una persona brillante, ma non capisco… anzi capisco, a lei sono stati dati certi ordini di come reagire e cosa fare. Ma conoscendola da tanti anni mi sarei aspettato che dicesse ‘io reagisco come ritengo che sia meglio’. Sì mi ha deluso un po’ e mi è dispiaciuto per lei. Si è capito perfettamente che si stava dando la zappata sui piedi da sola. Bastava una puntata per chiudere tutto ‘ok ha fatto e chiede scusa’. Invece a negare e tutto il resto hanno peggiorato la situazione.

L’Isola non la rifarei mai. Non sono adatta. È stato un disastro, dall’inizio alla fine. – ha continuato la Henger nella sua intervista – È stata un’esperienza traumatica. Il GF Vip? Non lo farei. Me l’hanno proposto ma non mi interessano più i reality.

La Fattoria? Quando ho fatto La Fattoria, avevo tanta grinta, sono partita con un cuore più leggero. Mi sono goduta questo reality, è stato meraviglioso. Adesso con questa età ho un altro atteggiamento, poi mi hanno deluso le persone. La cosa più dura è la convivenza, tutti vogliono essere protagonisti”.