Il rapporto tra Evan Henger e sua figlia Mercedesz è sempre stato idilliaco, ma qualcosa è cambiato nel 2019 quando la ragazza si è messa insieme a Lucas Peracchi.

Per un lungo periodo madre e figlia non si sono parlate ed esattamente un anno fa la Henger ha dichiarato: “La mia famiglia non la metterei mai in secondo piano rispetto a un estraneo. La famiglia è tutto. Se uno ostacola il rapporto con uno dei miei figli, diventa subito mio nemico. Non potrei mai innamorarmi di uno così. E pensavo che i figli sarebbero cresciuti coi miei stessi valori. Ma Mercedesz è venuta fuori in modo diverso. È una grande delusione.Ha fatto la sua scelta, si è innamorata di un manipolatore. La cosa importante è che lei sia felice e soddisfatta della decisione che ha preso. È giusto che faccia la sua vita. Mia figlia è molto innamorata, non vede le cose lucidamente, non si può ragionare con lei“.

La scorsa primavera però Lucas e Mercedesz si sono lasciati e in molti si sono chiesti se l’ex naufraga avesse riallacciato i rapporti con sua mamma.

Eva Henger il riavvicinamento con Mercedesz.

In un’intervista rilasciata al settimanale Vero Eva ha rivelato che le cose vanno meglio con Mercedes: “Con lei al momento non sto litigando, siamo in un momento di pace e di tranquillità. Bisogna procedere piano piano per poter recuperare certe incomprensioni e difficoltà“.

E Lucas? Peracchi si gode le vacanze e continua a pubblicare contenuti interessanti sul suo profilo OnlyFans.