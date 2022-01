Eva Grimaldi al Grande Fratello Vip è tornata a parlare di Imma Battaglia svelando a Manila Nazzaro e Carmen Russo come l’ha conosciuta.

“Nel 2006 mi sono sposata. Dopo 4 anni lui mi molla dicendo una cosa bruttissima: “Ho sposato Eva Grimaldi e mi son trovato una casalinga”. Io facevo la moglie perfetta, ma a quanto pare non bastava ed il problema non era nemmeno quello. Il problema era che i figli non arrivavano. Dopo pochissimi mesi lui ha trovato una ragazza più giovane di me e ci ha fatto un figlio. Essere mollati a 50 anni è veramente un passaggio difficilissimo”.

E ancora:

“Volevo sfogarmi ma non volevo farlo con un etero, allora chiamo il amico gay e gli chiedo ‘andiamo al Gay Village che voglio parlare con Imma e voglio salutarla‘. Lei arriva, io ero lì tutta bellina, viene e scoppio a piangere come una pazza. Cosa ha fatto lei? Mi ha abbracciata ed avrà pensato ‘questa è pazza’. Mentre guardavo giù per asciugarmi le lacrime la guardo, una vocina dentro di me dice: “è bella, ti piace!”. Ero in una centrifuga, non so cosa sia accaduto. Io prima di lei non ho mai avuto una donna. Volevo vederla e baciarla. E’ stato il bacio più bello della mia vita, pazzesco. Non ho sentito le campane ho visto il campanaro. Avevo perso la mia stima, lei mi ha fatto credere in me”.

Eva Grimaldi: “Con Imma mi sento una donna completa”

Fino alla conclusione:

“Arriva metà ottobre ed andiamo a Berlino. Tornando a Roma mano nella mano ho detto dentro di me: “io lei la amo”. Con lei mi sento una donna completa, è straordinaria, la amo alla follia”.

Non ho ben capito che connessione ci sia fra la voglia di sfogarsi ed il desiderio di farlo proprio con Imma Battaglia (forse Eva Grimaldi non ci ha raccontato proprio tutta la storia, saltando dei passaggi), ma nel dubbio è sempre bello quando in tv viene raccontata una storia d’amore LGBT+ nella sua naturalezza.