Eva Grimaldi sarebbe pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip insieme a Kabir Bedi. Se il secondo nome è stato anticipato da Cesara Buonamici durante una diretta del Tg5, quello dell’attrice l’ha fatto Giuseppe Candela su Dagospia.

Kabir Bedi nuovo concorrente del Grande Fratello Vip https://t.co/vQXvpmFhCm #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 7, 2021

La nota attrice delle fiction Ares entrerebbe al posto della collega Vera Gemma, inizialmente arruolata come antagonista di Soleil Sorge e poi messa ufficialmente in panchina insieme agli altri celebri esclusi, come Ferdinando Giordano e gli ex tronisti Giulio Raselli e Giulia Cavaglià.

“L’allungamento del reality è cosa nota e servono nuovi nomi per tirare avanti la baracca guidata con successo da Alfonso Signorini” – si legge su Dagospia – “Sul tavolo continuano ad esserci diversi vip, trattative continue: una si è però arenata. Non entrerà più nella casa Vera Gemma, saltata in extremis. Chi prenderà il suo posto? Un nome che Dagospia svela in anteprima: salvo colpi di scena nella casa più spiata d’Itala arriverà la showgirl Eva Grimaldi”.

L’attrice ha da poco soffiato 60 candeline per la gioia delle principesse Selassié che hanno chiesto a gran voce ad Alfonso Signorini nuovi concorrenti giovani con cui interagire maggiormente.

Eva Grimaldi in realtà era in trattativa anche per entrare (in corsa) durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, quella più rainbow di sempre. Ad aspettarla in casa c’erano infatti Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Giacomo Urtis e Cristiano Malgioglio che portavano con orgoglio la bandiera LGBT+.

Questo per Eva (al secolo Milva Perinoni) sarà il terzo reality show dopo aver partecipato a Pechino Express nel 2014 ed a L’Isola dei Famosi nel 2017, dove ha fatto coming out dichiarando la propria relazione con Imma Battaglia, sua moglie dal 2019.