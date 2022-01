Eva Grimaldi qualche giorno fa ha raccontato a Giucas Casella come ha conosciuto Imma Battaglia, facendo chiarezza anche sul proprio orientamento sessuale. Imma, infatti, è stata la sua prima (ed unica) donna, dopo una serie d’amori falliti con gli uomini.

“Io Imma l’ho conosciuta al Gay Village, stavo molto male, ero stata mollata dal mio ex marito. Ero appena ritornata dall’Africa dove ero stata un mese a fare volontariato. Io sono lesbica perché ho sposato una donna, però a me piace Imma, non mi piacciono le donne in generale. Mi sono innamorata della persona. Lei mi ha salvato, mi ha dato sicurezza. Faccio l’amore con lei, ma è stata la mia prima volta”.

Eva Grimaldi: “Da quando sto con Imma a me non manca niente”

“A me con Imma non mi manca niente, mi sento una donna completa adesso che sto con una donna. Mi sono messa con lei quando avevo 50 anni e sono arrivata a dire ‘ma a me piacciono le donne e sono lesbica e lo scopro a 50 anni, quindi ho sbagliato tutto nella mia vita?‘. È brutto pensare che ho sbagliato tutto nella mia vita. Fallimenti amorosi di qua, fallimenti amorosi di là. La mia vita d’amore è stata proprio un dramma, lasciamo perdere. Allora, guardavo le donne e pensavo: “Bella, ma anche no”. Poi, guardavo un uomo e dicevo: “Però, belle spalle”. Capito? Quindi mi piaceva la persona”.

L’attrice ha poi raccontato di aver conosciuto moltissime donne sposate (con uomini) che hanno vite parallele con donne.

“Da quando ho iniziato a frequentare i locali ed il giro delle donne che amano le donne, sai quante donne sposate con uomini ho conosciuto, che avevano come amanti delle donne? E’ pieno! Io non immaginavo, ma è pieno di donne sposate o fidanzate che hanno tresche con altre donne”.

Un bel discorso che spero venga affrontato anche in prima serata. Eva, come sappiamo, è in nomination e lunedì rischia di essere eliminata.

