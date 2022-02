Eva Grimaldi e Imma Battaglia sentono il bisogno di maternità e non potendo legalmente adottare un figlio, hanno pensato all’affido.

La decisione è stata presa qualche settimana fa ed è stata comunicata da Barbara d’Urso ieri pomeriggio, durante un talk proprio sulla maternità e sulle mamme.

“Io e Imma ci siamo guardate negli occhi e ci siamo dette, perché non diventiamo mamme affidatarie?“, ha confessato Eva Grimaldi a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso. “Non si può dire genitori perché la legge purtroppo ancora non c’è, ma dare amore, istruzione ad una bambina, ad una mamma con una bambina, italiana, che è pieno. Si comincia così, un percorso talmente sottile e difficile che bisogna stare attenti e guardarci negli occhi. Io e Imma siamo una coppia di fatto, stiamo insieme da 11 anni“.

L’affido, sperimentato anni fa anche da Simona Ventura con la piccola Caterina, è una pratica a cui possono fare richiesta coppie sposate, conviventi o addirittura single di qualsiasi orientamento sessuale. L’affido, infatti, non sostituisce i due genitori biologici e mantiene una durata temporanea. In questo caso Eva Grimaldi ed Imma Battaglia si potrebbero prendere cura di una bambina o un bambino che ha dei genitori che al momento non possono occuparsi di lei/lui. Mamme affidatarie.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia mamme affidatarie, l’esempio di Simona Ventura

Fra le persone famose che hanno sperimentato la pratica dell’affido c’è – come già detto – Simona Ventura. La conduttrice nel 2006 prese in affido Caterina, una bambina appena data alla luce di una sua parente, che per diversi motivi non poteva occuparsi di lei. La bambina le fu data inizialmente per due anni, successivamente rinnovati. Al compimento del quarto anno di età, Super Simo chiese e ottenne un affido sine die, cioè senza termine. Infine nel 2014 è riuscita ad adottarla, dandole il suo cognome.