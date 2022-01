Eva Grimaldi è durata al Grande Fratello Vip quanto un gatto in tangenziale perdendo ad un televoto sulla carta semplicissimo, perché con i meno famosi dell’edizione. Barù, Alessandro Basciano e Federica Calemme.

La carriera trentennale, la fama ed i fan non le sono però bastati, perché Barù, Alessandro e Federica hanno ottenuto più voti di lei che si è vista costretta a fare sashay away.

Tornata alla sua vita di tutti i giorni, l’attrice ha rilasciato una lunga intervista ai giornalisti del settimanale Chi durante l’ultima puntata di Casa Chi, dove ha potuto parlare anche di Federica Calemme.

“Cosa ha fatto Federica? Zitta zitta, acqua cheta. Si è messa vicino a Gianmaria perché ha capito che la coppia va avanti. Lei guarda… osserva tutto. Se tu la guardi quando sei in casa sta sempre lì a guardare tutto. Sono grande io, riconosco le acque chete”.

Questa non è la prima frecciatina che Eva Grimaldi tira alla bella napoletana. Quando Alfonso Signorini le ha chiesto “cosa ha Federica più di te?” Eva ha risposto “niente!“.

Ovviamente non ho un’opinione a riguardo la dichiarazione della Grimaldi, non avendo vissuto in quella casa non so se la Calemme sia davvero un’acqua cheta oppure no. Quel che è certo è che Federica, in quasi tre settimane di permanenza in quella Casa, non solo non ha mai aperto bocca, ma non ha neanche lasciato il segno. Lo stesso Signorini in puntata le ha ironicamente chiesto “ce l’hai la voce?“.

E pensare che Federica Calemme avrebbe anche una storia da raccontare, dato che è una delle sopravvissute all’attentato terroristico di Barcellona.