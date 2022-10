Eva Grimaldi, commento transfobico contro Elenoire Ferruzzi: “Uomo di M”

Eva Grimaldi è una delle paladina del mondo LGBT+ e dopo anni di silenzio, nel 2017, ha trovato la forza di togliersi la maschera e di gridare al mondo intero di amare una donna. Due anni dopo le due sono convolate a nozze ed è notizia di pochi mesi fa l’intenzione di prendere un figlio in affido.

La sua bandiera arcobaleno si è però macchiata oggi di un’orrenda macchia nera. Questo perché su Instagram, sotto ad un post pubblicato dal Grande Fratello Vip, si è lasciata andare ad un commento di stampo transfobico contro Elenoire Ferruzzi.

Oltre ad aver partecipato l’anno scorso, Eva Grimaldi è una fan del Grande Fratello Vip e quest’anno lo segue con passione. Arrabbiata con la Ferruzzi per i suoi attacchi a Nikita Pelizon (l’ultimo, lo sappiamo, è quando ha detto che dovrebbe rifarsi il naso perché sembra Pippo Franco), Eva Grimaldi ha così sbottato: “Che schifo! Un uomo di M Elenoire“. Il commento è stato successivamente cancellato, ma ormai lo screen ha fatto il giro del web e tutt’ora sotto al post sono presenti altri commenti di utenti indignati con l’attrice.

Eva Grimaldi e l’amicizia con Vladimir Luruxia

Ovviamente Eva Grimaldi non è una donna transfobica dato che Vladimir Luxuria è una sua grande amica, però con quel commento ha letteralmente pisciato fuori dal vaso. Per fortuna lo ha cancellato a dimostrazione del fatto che se ne è pentita. Mi auguro però che non ricapiti mai più: la comunità LGBT+ è quotidianamente sotto attacco da omofobi di varia natura e fra di noi dovremmo essere più rispettosi.