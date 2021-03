Appena scoppiato l’Aresgate dei giornalisti avevano raggiunto Eva Grimaldi per chiedere la sua versione dei fatti sulla famosa società che produceva fiction. A settembre però l’attrice si era trincerata dietro a un no comment: “Non dico niente, non voglio parlarne, sto molto male“.

La moglie di Imma Battaglia però si era aperta un po’ di più con Silvia Toffanin a Verissimo, doveva aveva parlato del suo periodo nella Ares, senza però scendere nei dettagli.

“Andavo solo per girare alcune scene delle fiction. Io me ne lamentavo: già mi fate fare poche pose, poi nelle prime scene mi fate morire subito. E loro mi rispondevano “Non ti preoccupare Eva, nella prossima fiction sarai meravigliosa, farai un ruolo stupendo”. Io li guardavo con gli occhi incantati. Dopo qualche anno mi sono scocciata. Stavo male, mi ero separata perché il mio ex mi aveva lasciata dalla sera alla mattina. Tornai a Roma e loro – dico loro perché c’era anche Teo (Teodosio Losito, ndr) – mi diedero la dependance. Se fossi restata in Francia forse non mi sarei ritoccata il viso in giovane età. L’ho ritoccato a 20 anni. Ricorrevo alla chirurgia perché dovevo, dovevo essere perfetta, l’icona”.

Ulteriori dettagli: Furono attribuiti ad Eva Grimaldi anche altri flirt, (ovviamente targati Ares anche questa volta) : #GFVIP #ARESGATE pic.twitter.com/KsD6W2kUHN — my delight (@spillacelo) September 23, 2020

Eva Grimaldi in procura sull’Aresgate.

Dopo Rosalinda Cannavò, Gabriel Garko e Massimiliano Morra anche Eva è stata chiamata in procura dal pm Carlo Villani. L’attrice pare sia stata ascoltata per ben 5 ore.

“E ieri è stata la volta di un altro personaggio chiave delle fiction Ares, Eva Grimaldi, protagonista tra le altre serie anche de Il bello delle donne, che ha segnato uno dei punti più alti del successo della casa di produzione di Tarallo. – si legge su Il fatto Quotidiano – L’attrice è stata per cinque ore a colloquio con i magistrati”.

il Gate si sta gonfiando e sono sicuro che tra qualche settimana ne sapremo di più su quello che questi attori hanno detto al pm.

Imma Battaglia, le dichiarazioni su Losito.

“Se vero che Losito si era opposto alla nostra relazione? Sì, ero molto delusa e arrabbiata. Dicevano che se Eva avesse continuato a frequentare le lesbiche poi si sarebbe detto che era lesbica, e non avrebbe mai più lavorato. Cose di un’ altra epoca”.

Eva Grimaldi sta dicendo che Tarallo non voleva frequentasse né Imma né le sue amiche lesbiche dicendo che così non avrebbe più lavorato. Lei si è rifiutata e ha continuato per la sua strada. #verissimo #gfvip — Battitrice Libera (@rainbow20202020) October 17, 2020