Eva Green rifiuta Lars von Trier

L’attrice Eva Green ha rivelato di aver rifiutato un’offerta di lavoro con il regista Lars von Trier, nonostante lo avesse considerato il suo “dio” nel settore cinematografico. Green aveva fatto il suo debutto nel film erotico “The Dreamers”, che l’aveva resa nota per le sue scene di nudo e sesso esplicito. Successivamente, aveva ottenuto ruoli in film come “Kingdom of Heaven” di Ridley Scott e “Casino Royale” della serie di James Bond.

Quando le era stata offerta una parte in “Antichrist” di Lars von Trier, Green era stata divisa tra la possibilità di lavorare con un regista che ammirava e la preoccupazione che il ruolo avrebbe potuto danneggiare la sua reputazione. In un’intervista, ha rivelato di aver detto no al progetto perché non voleva essere etichettata come attrice che recita solo in ruoli controversi con contenuto erotico esplicito.

Green ha anche parlato del suo incontro con Von Trier, descrivendolo come “brutale” e dicendo che non era disposta a fare determinate cose che le erano state richieste. Il regista è noto per il suo approccio controverso alla regia e per le accuse di molestie sessuali che ha ricevuto. Alla fine, Green non ha lavorato a “Antichrist”, che è stato poi recitato da Charlotte Gainsbourg e Willem Dafoe. L’attrice ha detto che non crede che Von Trier voglia lavorare con lei in futuro.