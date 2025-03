Eutelsat Sorprende in Borsa: La Vendetta del Governo Meloni su Elon Musk

Eutelsat ha registrato un forte aumento in Borsa, con le sue azioni che sono cresciute del 270% in tre giorni, raggiungendo il livello più alto dal novembre 2022. Questo fenomeno è avvenuto dopo che il gruppo francese ha avviato “colloqui molto positivi” con il governo italiano per fornire servizi di comunicazione satellitare sicuri, in concorrenza con Starlink di Elon Musk. Nella giornata odierna, il titolo ha visto un incremento del 120%, il più alto volume giornaliero mai registrato. La capitalizzazione di mercato è passata da 569,7 milioni a 3,7 miliardi di euro.

La CEO di Eutelsat, Eva Berneke, ha affermato che ci sono stati buoni rapporti con il governo italiano e che l’Italia sta valutando l’opportunità di una costellazione di satelliti, considerando anche una collaborazione con Telespazio. Berneke ha precisato che un progetto satellitare per un singolo Paese sarebbe poco sensato, suggerendo invece una cooperazione internazionale. Ha anche evidenziato l’importanza di Iris 2, un’iniziativa in cui l’Italia gioca un ruolo chiave.

Il governo di Giorgia Meloni è particolarmente interessato a garantire comunicazioni criptate per ufficiali e diplomatici operanti in aree rischiose e sta esplorando alternative a Starlink, con OneWeb, parte di Eutelsat, come opzione valida. Inoltre, ci sarebbero crescenti dubbi riguardo a un accordo da 1,5 miliardi di euro con Starlink, specialmente a seguito del ritiro degli Stati Uniti dagli impegni di sicurezza europea. Eutelsat, fondata nel 1976, ora gestisce una costellazione di circa 650 satelliti in orbita terrestre bassa che forniscono accesso a Internet a vari clienti.