Eutanasia in Italia: parte la raccolta firme per la legge

L’Associazione Luca Coscioni ha presentato oggi alla Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare per legalizzare tutte le scelte di fine vita, incluso l’eutanasia attiva. Per farla approvare in Parlamento, sarà necessaria la raccolta di almeno 50.000 firme. L’iniziativa mira a stabilire le condizioni e le procedure per porre fine volontariamente alla propria vita, anche con l’assistenza di un medico, equiparando i diritti delle persone malate indipendentemente dalla loro dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.

Marco Cappato e Filomena Gallo, esponenti dell’Associazione, hanno dichiarato che la legge è necessaria di fronte a un Parlamento inattivo e a un Governo ostile alla libertà di scelta, invitando i cittadini a partecipare attivamente alla raccolta firme. Essi hanno citato esempi di altri Paesi come Spagna, Olanda, Belgio e Lussemburgo, dove l’eutanasia è già legale.

La proposta consente l’accesso alla morte volontaria assistita a persone maggiorenni, capaci di intendere e volere, affette da malattie irreversibili o con prognosi infausta, che sperimentano sofferenze intollerabili. I pazienti possono scegliere tra autosomministrazione e somministrazione da parte di un medico, con possibilità di procedure in strutture sanitarie o a domicilio. L’iter è gestito dal Servizio sanitario nazionale, con un processo verificabile entro 30 giorni. È previsto il diritto all’obiezione di coscienza per il personale sanitario, ma le strutture devono garantire la procedura.

Nel 2013, l’Associazione aveva già tentato di presentare una legge simile, ma dopo vari tentativi e un referendum che aveva raccolto oltre un milione di firme, il Parlamento non ha affrontato la questione. Attualmente, il Numero Bianco dell’Associazione riceve quotidianamente richieste di informazioni sui diritti di fine vita.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com