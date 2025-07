Eutanasia e diritto alla dignità: il caso di Martina Oppelli

Una recente vicenda evidenzia i complessi dilemmi legati al fine vita e all’eutanasia in Italia. Martina Oppelli, una 51enne di Trieste affetta da sclerosi multipla da oltre 25 anni, ha scelto di porre fine alla sua vita tramite il suicidio assistito in Svizzera, dopo aver ricevuto tre dinieghi dalle autorità sanitarie italiane.

Martina, architetto, viveva da anni con una forma severa della malattia che l’ha portata alla paralisi totale. In un video, ha espresso la sua crescente frustrazione, sottolineando che era giunta al limite delle sue forze e non riusciva più a sopportare la sofferenza. Nonostante la legislazione italiana permetta il suicidio assistito in determinate condizioni, le sue richieste sono state rifiutate dall’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi), che ha stabilito che non era in corso alcun trattamento di sostegno vitale.

L’associazione Luca Coscioni ha seguito da vicino la sua situazione, facendo emergere le contraddizioni legate alla mancanza di una legge nazionale chiara in merito. Il caso ha messo in luce come le decisioni difformi delle varie aziende sanitarie locali rendano difficile il riconoscimento di diritti uniformi.

Martina aveva condiviso la sua storia in un video nel 2024, dichiarando di non essere una suicida, ma di voler vivere una morte dignitosa. Dopo il terzo rifiuto, ha deciso di recarsi in Svizzera per affrontare il suo percorso di fine vita, sottolineando come il viaggio sia stato difíceis, sia fisicamente che emotivamente.

Il suo ultimo messaggio è stato un appello alle istituzioni italiane affinché venga approvata una legislazione che garantisca diritti e dignità a chi si trova in situazioni di sofferenza estrema.