Eurovita, IVASS: intesa tra 5 compagnie assicurative e 25 banche per risolvere crisi

– L’IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha comunicato che è stata raggiunta un’intesa tra cinque grandi compagnie assicurative e 25 banche distributrici per risolvere la crisi di Eurovita, compagnia assicurativa che a inizio anno è stata posta in amministrazione straordinaria. Sulla base dell’accordo, le polizze Eurovita verranno trasferite a una nuova entità in via di costituzione partecipata dalle cinque compagnie.

L’Autorità non cita direttamente le grandi compagnie assicurative coinvolte, ma le stesse hanno segnalato la partecipazione all’operazione in una serie di comunicati dal contenuto simile. Si tratta di UnipolSai Assicurazioni, Allianz, Assicurazioni Generali, Intesa Sanpaolo Vita gruppo Intesa Sanpaolo e Poste Vita gruppo Poste Italiane.

Con il provvedimento 0159483 del 30 giugno 2023 l’IVASS ha disposto la proroga degli effetti della sospensione della facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti regolati dai contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati con Eurovita.

La proroga si rende necessaria per “consentire l’ordinato trasferimento delle polizze“, si legge in una nota. Essa copre il periodo fino al 31 ottobre 2023, per tenere prudenzialmente conto dei possibili tempi tecnici richiesti dalla realizzazione del trasferimento stesso.

Le grandi compagnie assicurative coinvolte hanno sottolineato che l’operazione “fornisce un chiaro segnale di fiducia” al mercato e alla clientela di Eurovita.