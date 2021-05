La vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest ha regalato all’Italia la terza medaglia d’oro dopo quella di Gigliola Cinquetti conquistata nel 1964 con il brano Non ho l’età per amarti e quella di Toto Cutugno nel 1990 con il brano Insieme.

Proprio quest’ultimo – dopo aver portato per 31 anni sulle spalle l’ultima vittoria dell’Italia – ha passato il testimone al gruppo romano con un bel post su Facebook.

“Posso finalmente passare il testimone ai Måneskin che dopo 31 anni hanno riportato il tricolore della canzone italiana a vincere il prestigioso Eurovision Song Contest Bravi ragazzi. Un grosso in bocca al lupo per la vostra carriera. Forza Italia“.

Eurovision, anche Manuel Agnelli felice per la vittoria dei Maneskin

Oltre Toto Cutugno anche Manuel Agnelli ha festeggiato su Instagram la vittoria dei Maneskin, gruppo che lui stesso ha voluto ad X Factor e portato sul podio, puntata dopo puntata.

Quello fra i Maneskin e Manuel Agnelli è un sodalizio che è andato anche oltre X Factor, dato che il gruppo lo ha voluto sul palco del Festival di Sanremo per duettare sulle note di Amandoti durante la puntata dedicata alle cover.

“Che bella dormita che mi sono fatto. Non dormivo così da quando avevo 11 anni. So che per voi questa vittoria ha un sapore diverso, perché siete giovanissimi e state andando a duemila all’ ora. È giusto così, non dovete perdere la leggerezza che vi permette di volare. Per me, oltre alla gioia e all orgoglio, c’è anche la sensazione che siate finalmente arrivati a vendicarci della ‘pizza e mandolino’ alla quale ci hanno relegato per anni. Avete aperto un universo per la musica italiana. La cosa più importante infatti è questa. Siete capaci di essere voi stessi e quindi eccezionali in qualsiasi contesto. Anche il più difficile, anche il più trash. È una qualità che hanno solo le superstars. Vi voglio bene“.