Eurovision Song Contest, la scaletta della prima puntata: apre Alessandra Mele, chiude Käärijä

Questa è la settimana dedicata all’Eurovision Song Contest che tornerà questa sera in diretta da Liverpool. Nel corso della prima serata – commentata per l’Italia da Mara Maionchi con Gabriele Corsi – assisteremo alle esibizioni dei primi 15 paesi in gara, ma solo 10 di loro passeranno alla serata finale.

Fra i favoriti ci sono senza dubbio Alessandra Mele della Norvegia (come suggerisce il suo nome ha origini italiane e infatti esiste anche una versione nella nostra lingua del suo singolo Queen Of Kings); Käärijä della Finlandia con il suo boppone tutto da ballare Cha Cha Cha e infine Loreen della Svezia – che un Eurovision Song Contest lo ha già vinto – con Tattoo.

Eurovision Song Contest, la scaletta della prima puntata

La serata sarà suddivisa in due parti e vedrà in apertura ed in ordine:

Queen of Kings con Alessandra Mele, Norvegia The Busker con Dance (Our Own Party), Malta Luke Black con Samo Mi Se Spava, Serbia Sudden Lights con Aijā, Lettonia Mimicat con Ai Coração, Portogallo Wild Youth con We Are One, Irlanda Let 3 con Mama ŠČ!, Croazia

Dopo la pausa sarà il turno di:

Remo Forrer con Watergun, Svizzera Noa Kirel con Unicorn, Israel Pasha Parfeni con Soarele şi Luna, Moldavia Loreen con Tattoo, Svezia TuralTuranX con Tell Me More, Azerbaijan Vesna con My Sister’s Crown, Repubblica Ceca Mia Nicolai & Dion Cooper con Burning Lights, Paesi Bassi Käärijä con Cha Cha Cha, Finlandia

Per ascoltare Marco Mengoni – in gara con il singolo Due Vite – dovremmo aspettare la finale di sabato 13 maggio quando si esibiranno i Big Five (oltre l’Italia sarà il turno della Francia, la Germania, il Regno Unito, la Spagna e l’Ucraina, ultimi vincitori).