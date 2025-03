Eurovision Song Contest 2025: pubblicate tutte e 37 le canzoni

Con la proclamazione di Mariam Shengelia come rappresentante della Georgia, a 60 giorni dalla prima semifinale, si completano le 37 canzoni partecipanti all’Eurovision Song Contest 2025. Con la presenza di tutti gli artisti, le previsioni degli scommettitori sono cambiate: l’Austria con JJ è passata dal nono al secondo posto, mentre San Marino con Gabry Ponte è salito dalla trentunesima posizione alla sedicesima, a pochi passi da Lucio Corsi, che mantiene la sua posizione.

Oltre alla Georgia, anche la Svizzera e San Marino hanno scelto i loro rappresentanti, e Cipro ha deciso di inviare Theo Evan (Evangelos Theodorou) con il brano “Shh”. Le reazioni al pezzo sono state contrastanti, con il cantante elogiato ma il brano considerato meno interessante.

Ecco l’elenco completo dei partecipanti all’Eurovision Song Contest 2025:

1. Albania – Shkodra Elektrionike – Zierm

2. Armenia – Parg – Survivor

3. Australia – Go-Jo – Milkshake Man

4. Austria – JJ – Wasted Love

5. Azerbaigian – Mamagama – Run With U

6. Belgio – Red Sebastian – Strobe Lights

7. Cechia – Adonxs – Kiss Kiss Goodbye

8. Cipro – Theo Evan – SHH

9. Croazia – Marko Bosniak – Poison Cake

10. Danimarca – Sissal – Hallucination

11. Estonia – Tommy Cash – Espresso Macchiato

12. Finlandia – Erika Vikman – Ich komme

13. Francia – Louane

14. Georgia – Mariam Shengelia – Freedom

15. Germania – Abor & Tynna – Baller

16. Grecia – Klavdia – Asteromatá

17. Irlanda – Emmy – Laika Party

18. Islanda – Vab – Róa

19. Israele – Yuval Raphael – New Day Will Rise

20. Italia – Lucio Corsi – Voglio essere un duro

21. Lettonia – Tautumeitas – Bur man lai lai

22. Lituania – Kataris – Tavo akys

23. Lussemburgo – L’Thom – La poupée monte…

24. Malta – Miriana Conte – Serving

25. Montenegro – Nina Zizié – Dobrodosli

26. Norvegia – Kyle Alessandro – Lighter

27. Paesi Bassi – Claude – C’est La Vie

28. Polonia – Justyna Steczkowska – Gaia

29. Portogallo – Napa – Deslocado

30. Regno Unito – Remember Monday – WH…

31. San Marino – Gabry Ponte – Tutta l’Italia

32. Serbia – Princ – Mila

33. Slovenia – Klemen – How Much Time Do We…

34. Spagna – Melody – Esa diva

35. Svezia – KAJ – Bara bada bastu

36. Svizzera – Zoë Me – Voyage

37. Ucraina – Ziferblat – Bird of Pray