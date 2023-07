Eurovision Song Contest 2024: città e date dell’evento

La Svezia ha scelto la città che ospiterà l’Eurovision Song Contest 2024: per la terza volta nella storia toccherà a Malmö.

Nel bel mezzo dell’estate ci si proietta già sulla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma nel 2024. Dopo la straordinaria e scontatissima vittoria di Loreen con Tattoo, tocca alla Svezia l’onore di organizzare, per la settima volta nell’evento, la kermesse. Un record assoluto che il paese scandinavo condivide con l’Irlanda.

Rispetto al Regno Unito, ci ha impiegato meno tempo la Svezia a scegliere la città cui concedere l’onore di ospitare una delle kermesse mediaticamente più importanti e seguite al mondo. Alla fine la scelta è ricaduta su Malmö, che potrà ospitare l’evento per la terza volta nella sua storia.

Eurovision 2024: la Svezia sceglie Malmö

La selezione, affidata all’Host Broadcaster SVT e all’EBU, è durata poco. Il 7 luglio la Svezia hai infatti sciolto le riserve e annunciato che la 68esima edizione dell’Eurovision si svolgerà a Malmö. In particolare, le semifinali si terranno il 7 e il 9 maggio, mentre la finale è in programma alla Malmö Arena l’11 maggio.

Eurovision Song Contest

Un annuncio che è stato seguito dalle parole, come sempre euforiche, di Martin Österdahl, da anni storico supervisore esecutivo della kermesse. Il noto manager ha infatti ricordato come la città abbia ospitato l’evento altre due volte nella storia, la prima nel 1992, la seconda dieci anni fa, nel 2013, dopo la prima vittoria ottenuta proprio da Loreen con Euphoria.

Malmö: record per la città dell’Eurovision 2024

“L’impegno per la diversità, l’inclusività e l’innovazione di questa città si allinea perfettamente con lo spirito della competizione“, ha sottolineato Martin, evidentemente contento della scelta fatta dai colleghi svedesi.

La scelta di Malmö, tra l’altro, non è banale. Con questa decisione, infatti, la città svedese diventa la terza nella storia della kermesse a ospitare per tre volte un evento di tale portata. Prima della metropoli svedese, avevano goduto di questo onore solo Londra, Dublino e Lussemburgo. A rendere ancora più storica questa decisione, tra l’altro, è anche il fatto che per la prima volta nella storia per cinque edizioni consecutive l’Eurovision non verrà ospitato da una capitale (Tel Aviv, Rotterdam, Torino, Liverpool le quattro città precedenti).

Di seguito il video ufficiale di Tattoo: