Eurovision Song Contest 2023, tanti nomi noti italiani tentano la 'via' di San Marino

La Repubblica di San Marino eleggerà sabato prossimo, con la finalissima del concorso ‘Una voce per San Marino‘, il proprio rappresentante all’Eurovision Song Contest 2023. Dallo scorso anno, il concorso di San Marino è diventato anche una seconda chance per gli artisti italiani. Per l’Italia, infatti, gareggia di diritto all’Eurovision Song Contest il vincitore di Sanremo, quindi quest’anno Marco Mengoni. Ma tanti altri artisti italiani noti si sono iscritti a ‘Una voce per San Marino’ per tentare di arrivare all’Eurovision, che quest’anno si svolgerà dal 9 al 13 maggio presso la Liverpool Arena di Liverpool, nel Regno Unito, dopo che l’Ucraina, vincitrice dell’edizione precedente in seguito alla vittoria della Kalush Orchestra con ‘Stefania’, è stata dichiarata non in grado di ospitare il concorso a causa della guerra in corso con la Russia.

Sabato, nella finale condotta da Jonathan Kashanian con Senhit e trasmessa in diretta a partire dalle ore 21 su San Marino Rtv (i biglietti per assistervi live sono disponibili su VivaTicket), si sfideranno in 22 per vittoria ma tra gli oltre 100 semifinalisti fin qui selezionati ci sono nomi come Roy Paci, Le Deva, Deborah Iurato, gli Eiffel 65, la superband Flexx (composta dall’unione di Eliza G, Saintpaul, D.D.S. e Palmè), Manuel Aspidi, Massimo Di Cataldo in coppia con Andrea Agresti, solo per citarne alcuni. La giuria della fase semifinale è composta da Mimmo Paganelli, Christine Grimandi, Emilio Munda, Lia Fiorio e Senatore Cirenga. Il presidente di giuria della finale sarà poi Al Bano.