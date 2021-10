Eurovision Song Contest 2022 a Torino: la Rai ha sciolto le riserve e ha deciso di organizzare la manifestazione nel capoluogo piemontese.

C’è voluto molto tempo, ma alla fine la decisione è stata presa: l’Eurovision Song Contest 2022 si terrà a Torino. L’ufficialità arriverà solo tra poche ore, ma ormai non dovrebbero esserci più dubbi. La candidatura, avanzata dal sindaco Chiara Appendino nel corso dell’estate, ha trovato il favore del servizio pubblico, che ha preferito la città piemontese alle rivali Milano, Bologna, RImini e Pesaro.

Come riferito da la Repubblica, manca solo l’ufficialità, ma l’evento non sportivo più importante al mondo organizzato senza più alcun dubbio all’ombra della Mole. Si tratta dell’ennesimo successo per la città, che negli ultimi anni ha visto una crescita esponenziale, a partire dall’acquisizione delle Finals dell’Atp di Tennis.

Torino ha superato le altre candidate per gli spazi con capienze adatte, i collegamenti ottimi da tutta Italia ma anche dall’Europa, un collaudato palcoscenico per appuntamenti internazionali e anche la vicinanza di un importante aeroporto, con hub Ryanair compreso.

Eurovision a Torino: le reazioni

Mentre si attende l’ufficialità anche per quanto riguarda il conduttore, con le ultime voci riguardanti Mika insieme ad Alessandro Cattelan, il popolo del web, da sempre attentissimo alle questioni relative all’Eurovision, ha già mostrato il proprio entusiasmo per la scelta.

Anche se a diventare virale, più ancora della vittoria di Torino, sembrerebbe essere la gaffe clamorosa del TgR Emilia-Romagna, che nella giornata del 7 ottobre aveva annunciato Bologna come città ospitante scelta dalla Rai. Una fake news che non è stata perdonata dai social, con un mare di meme creati in pochissime ore e con protagonista la sindaca Appendino. Insomma, la macchina organizzativa adesso è pronta a mettersi in moto: saranno mesi di grandissimo lavoro, ma la strada è ormai tracciata. Di seguito un tweet con l’annuncio:

