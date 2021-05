Con la vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest l’Italia si è aggiudicata l’onere e l’onore di ospitare la manifestazione il prossimo anno ed il toto-città è già partito, dato che presto la Rai aprirà un bando a tal proposito.

Eurovision Song Contest non è una trasmissione televisiva, ma è un format e da tale ha delle regole ferree da rispettare su durata / spazi / scelta dei conduttori ecc, ad esempio questi ultimi dovranno condurre l’intero show in inglese e dovranno parlarlo perfettamente. Per questo motivo molti volti storici della Rai sono esclusi a priori.

E se i primi rumor avevano ipotizzato la coppia Chiara Ferragni ed Alessandro Cattelan (in Rai dalla prossima stagione televisiva, quando si dice essere nel posto giusto al momento giusto), oggi fra le pagine di La Repubblica si è auto-candidato Claudio Baglioni.

“Io e Giuliano Peparini ci proporremo, abbiamo fatto esperienza in questo senso, non solo realizzando quest’opera concerto, ma anche i concerti Al centro negli stadi, con 400 figuranti, per non contare i brani di introduzione al Festival di Sanremo che qualcuno ha paragonato allo spettacolo durante i Superbowl. Ci siamo proposti, al massimo ci risponderanno di no“.

Il cantante ha proposto la presenza di Giuliano Peparini perché proprio con quest’ultimo ha lavorato al film In Questa Storia Che è La Mia, che dal prossimo 2 giugno verrà trasmesso sulla piattaforma streaming ITsART.