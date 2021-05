La lista delle canzoni che parteciperanno all’Eurovision Song Contest: ecco i brani presentati da ogni paese.

L’Eurovision Song Contest 2021 sarà trasmesso in diretta da Rotterdam il 18 maggio e il 20 maggio, con un gran finale previsto per il 22 maggio. Il concorso è stato un punto fermo del calendario europeo dal 1956, quando lo svizzero Lys Assia battette tutti con la canzone Refrain. Da allora, l’evento è cresciuto in dimensioni e portata, facendo confluire artisti provenienti da 39 paesi (alcuni nemmeno europei) che cercano di far riconoscere la loro canzone come la migliore di quell’anno.

Eurovision Song Contest: le canzoni favorite

Spettacoli teatrali sempre più sfarzosi e acrobazie pubblicitarie sono diventati un segno distintivo del concorso, dove la chiave per vincere è distinguersi. A rappresentarci all’evento, ci saranno i Maneskin con il brano Zitti e Buoni, a ci sono anche altre canzoni che hanno attirato l’attenzione a livello internazionale.

Il video di Zitti e Buoni:

Ad esempio, Daði og Gagnamagnið presentano 10 Years per l’Islanda: il gruppo è un vero e proprio marchio unico di musica dance piacevole e coreografie alquanto particolari. La canzone parla della relazione di Daði con sua moglie. C’è, poi, anche Eden Alene con Set Me Free, che rappresenta Israele, con una canzone nu-disco, fredda ma ballabile. Israele ha vinto il concorso quattro volte, l’ultima nel 2018 con il brano Toy di Netta. Passiamo a Go_A che presenta il brano Shum per l’Ucraina: la band electro-folk attinge alla tradizione ucraina in questa canzone, che funge da potente invocazione della primavera dopo un inverno rigido.

Passiamo a Elena Tsagrinou, che presenta il brano El Diablo per Cipro. Questa canzone è tanto “hot” da essere stata denunciata dal Santo Sinodo della Chiesa di Cipro, che ha visto nel testo una sorta di culto del diavolo. Ma forse le loro eminenze hanno ragione. Meritevole di attenzione è anche Destiny con Je Me Casse per Malta. La diciottenne è già vincitrice della Junior Eurovision 2015 e campionessa della seconda stagione di X Factor Malta, che l’ha immediatamente qualificata a rappresentare Malta all’Eurovision 2020, anche se sappiamo come è andata a finire a causa del Coronavirus. Je Me Casse è il tipo di canzone che farà ballare tutti nel club.

Le canzoni in gara per ogni paese all’Eurovision 2021

Di seguito, l’elenco completo degli artisti e delle canzoni che ciascuno presenterà all’Eurovision Song Contest 2021, rappresentando i propri paesi.

Albania – Anxhela Peristeri, Karma

Australia – Montaigne, Technicolour

Austria – Vincent Bueno, Amen

Azerbaigian – Efendi, Mata Hari

Belgio – Hooverphonic, The Wrong Place

Bulgaria – Victoria, Growing Up Is Getting Old

Cipro – Elena Tsagkrinou, El diablo

Croazia – Albina, Tick-Tock

Danimarca – Fyr & Flamme, Øve os på hinanden

Estonia – Uku Suviste, The Lucky One

Francia – Barbara Pravi, Voilà

Finlandia – Blind Channel, Dark Side

Georgia – Tornik’e Kipiani, You

Germania – Jendrik, I Don’t Feel Hate

Grecia – Stefania, Last Dance

Irlanda – Lesley Roy, Maps

Islanda – Daði & Gagnamagnið, 10 Years

Israele – Eden Alene, Set Me Free

Italia – Måneskin, Zitti e buoni

Lettonia – Samanta Tīna, The Moon Is Rising

Lituania – The Roop, Discoteque

Macedonia del Nord – Vasil, Here I Stand

Malta – Destiny, Je me casse

Moldavia – Natalia Gordienko, Sugar

Norvegia – Tix, Fallen Angel

Paesi Bassi – Jeangu Macrooy, Birth of a New Age

Polonia – Rafał, The Ride

Portogallo – The Black Mamba, Love Is on My Side

Repubblica Ceca – Benny Cristo, Omaga

Regno Unito – James Newman, Embers

Romania – Roxen, Amnesia

Russia – Maniža, Russian Woman

San Marino – Senhit feat. Flo Rida, Adrenalina

Serbia – Hurricane, Loco loco

Slovenia – Ana Soklič, Amen

Spagna – Blas Cantó, Voy a quedarme

Svezia – Tusse, Voices

Svizzera – Gjon’s Tears, Tout l’Univers

Ucraina – Go_A, Šum.

Di seguito il video con il riassunto di tutte e 39 le canzoni:

