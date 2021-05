Albania, Azerbaigian, Belgio, Bulgaria, Cipro, Finlandia, Francia, Grecia, Germania, Islanda, Italia, Israele, Lituania, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Russia, San Marino, Serbia, Spagna, Svizzera, Svezia e Ucraina: sono questi i 26 paesi finalisti dell’Eurovision Song Contest 2021.

20 di loro si sono qualificati durante le semifinali, 5 sono in finale di diritto essendo i padri fondatori della kermesse canora ed 1 è in finale in qualità di paese ospitante.

Chi vincerà? Il vincitore sarà eletto sabato sera in diretta su Rai Uno e se usassimo come cartina di tornasole la classifica Spotify dei brani più ascoltati, sul podio troveremmo Italia, Svezia e Finlandia, seguiti da Norvegia, Francia, Cipro, Danimarca, Svizzera, Islanda e Paesi Bassi. Da sottolineare però come i Maneskin, avendo vinto il Festival di Sanremo, sono partiti avvantaggiati sugli stream.

A tentare la scalata dell’Eurovision Song Contest venendo però eliminati in fase di semifinale sono stati Australia, Austria, Croazia, Georgia, Irlanda, Danimarca, Estonia, Lettonia, Macedonia del Nord, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia e Romania.

Top 10 delle canzoni Eurovision 2021 più ascoltate a livello globale su Spotify:

1. Italia – “Zitti e buoni” by Måneskin

2. Svezia – Voices by Tusse

3. Finlandia – Dark Side by Blind Channel

4. Norvegia – Fallen Angel by TIX

5. Francia – Voilà by Barbara Pravi

6. Cipro – El Diablo by Elena Tsagrinou

7. Danimarca – Øve Os På Hinanden by Fyr Og Flamme

8. Svizzera – Tout l’univers by Gjon’s Tears

9. Islanda – 10 Years by Daði Freyr

10. Paesi Bassi – Birth Of A New Age by Jeangu Macrooy

Eurovision Song Contest, i 26 paesi finalisti

Maneskin – Zitti e Buoni (Italia)

Jeangu Macrooy – Birth of a New Age (Paesi Bassi)

Jendrik – I Don’t Feel Hate (Germania)

Barbara Pravi – Voilà (Francia)

Blas Cantò – Voy A Quedarme (Spagna)

James Newman – Embers (Regno Unito)

Senhit feat. Flo Rida – Adrenalina (San Marino)

Stefania – Last Dance (Grecia)

Natalia Gordienko – Sugar (Moldavia)

Daoi & Gagnamagnio – 10 Years (Islanda)

Hurricane – Loco Loco (Serbia)

Anxhela Peristeri – Karma (Albania)

The Black Mamba – Love Is On My Side (Portogallo)

Victoria – Growing Up Is Getting Old (Bulgaria)

Blind Channel – Dark Side (Finlandia)

Gjon’s Tears – Tout l’Universe (Svizzera)

Tix – Fallen angel (Norvegia)

Eden Alene – Set me free (Israele)

Manizha – Russian woman (Russia)

Efendi – Mata hari (Azerbaigian)

Destiny – Je me casse (Malta)

The Roop – Discotheque (Lituania)

Elena Tsagkrinou – El Diablo (Cipro)

Tusse – Voices (Svezia)

Hooverphonic – The wrong place (Belgio)

Go_A – Shum (Ucraina)