Eurovision Song Contest 2021 con il pubblico: alla manifestazione continentale dovrebbero poter partecipare circa 3500 persone.

L’Eurovision Song Contest 2021 si farà e sarà con il pubblico. Dopo tante discussioni la macchina organizzativa è entrata nel vivo e, con il placet del governo olandese, ha confermato la presenza del pubblico. Stando a quanto riferito dalla BBC, allo spettacolo dal vivo più importante al mondo potranno partecipare 3500 fan all’interno della location di Rotterdam scelta per l’occasione. Ovviamente, però, con le giuste precauzioni.

Eurovision 2021: il pubblico ci sarà

L’Eurovision andrà in scena nei Paesi Bassi dal 18 al 22 maggio presso l’Ahoy Arena di Rotterdam. Per l’occasione la location sarà riempita solo a metà, e i partecipanti dovranno rispettare alcune regole ferree. In primis, dovranno presentare un tampone negativo prima dell’ingresso e dovranno rimanere isolati dagli artisti.

Spiega Martin Osterdahl, supervisore esecutivo della kermesse: “Prenderemo in considerazione le opzioni disponibili e annunceremo maggiori dettagli nelle prossime settimane su come potremo fare entrare in sicurezza il pubblico all’Ahoy a Rotterdam, se la situazione lo consentirà. La salute e la sicurezza di tutti coloro che partecipano all’evento rimangono la nostra massima priorità“.

Maneskin all’Eurovision 2021

Dopo il forfait del 2020 a causa della pandemia, dunque, l’ESC è pronto a tornare. Beffa delle beffe (per lui), a rappresentarci non sarà Diodato, che lo scorso anno ha potuto esibirsi solo simbolicamente, con una performance registrata dall’Arena di Verona. Toccherà invece ai Maneskin issare in alto il nostro vessillo con la loro Zitti e buoni, il brano che ha trionfato a Sanremo, ritoccato per l’occasione.

Riusciranno Damiano e compagni, con la loro proposta rockeggiate e il loro look glam (che ben si addice al contesto Eurovision) a conquistare il pubblico olandese e i milioni di spettatori da casa? Lo scopriremo solo tra poche settimane. Ecco la loro Zitti e buoni:

