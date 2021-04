Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio saranno i commentatori della serata finale dell’Eurovision Song Contest 2021 su Rai 1.

Si avvicina rapidamente la data della finale dell’Eurovision Song Contest 2021, che avrà per protagonisti, come rappresentanti dell’Italia, i Maneskin. La band di Damiano, che ha vinto Sanremo con il brano Zitti e buoni, porterà la carica e l’energia del proprio rock sul palco di Rotterdam. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1, con un commento d’eccezione. Quest’anno saranno le voci di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio a descriverci le emozioni dell’evento.

Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio voci dell’Eurovision Song Contest 2021

Famoso al grande pubblico come parte del Trio Medusa, Gabriele Corsi è da anni uno dei conduttori televisivi più rispettati, in particolare in format come Deal with It. Ha collaborato anche alla realizzazione di video musicali coime Ombrelloni di Simone Cristicchi e Troppo avanti di Piotta.

Cristiano Malgioglio

Non necessita presentazioni invece Cristiano Malgiolgio, cantautore di grande talento, icona degli anni Ottanta e ormai da molti anni volto noto del mondo dello spettacolo, protagonista di moltissimi programmi televisivi definiti come ‘trash’. Una doppia scelta che anche per questo ha causato qualche malcontento tra i fan della kermesse musicale più seguita al mondo.

Il programma dell’Eurovision Song Contest 2021 sulla Rai

Le semifinali dell’ESC 2021 sono in programma il 18 e 20 maggio a partrie dalle 20.35. Il commento di questi appuntamenti sarà affidato a Saverio Raimondo ed Ema Stokholma. Gli show saranno trasmessi sia da Rai 4 che Radio 2, oltre che da Rai Play. A Malgioglio e Corsi spetterà dunque solo l’appuntamento con la finale, in diretta su Rai 1 il 22 maggio.

Di seguito il video di Zitti e buoni: