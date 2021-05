Eurovision Song Contest, semifinale: il racconto dell’appuntamento del 18 maggio, con 10 nazioni passate su 16.

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2021 è andata in archivio. Dopo un anno di pausa, l’evento musicale più seguito al mondo è tornato a divertire i fan, nella location in cui avrebbe dovuto aver luogo anche nel 2020, Rotterdam. Nella prima semifinale si sono affrontati 16 paesi, con in palio 10 posti per la finale di sabato. Non c’è stato spazio per gli artisti già qualificati, come i nostri Maneskin, se non per una breve passerella. Ma chi sono le prime sei nazioni eliminate?

Eurovision Song Contest 2021: prima semifinale

Non è ancora iniziato l’ESC per l’Italia, che fa parte dei paesi Big Five, ovvero di quelle grandi nazioni europee che hanno di diritto accesso alla finale. Per le altre la gara è invece già entrata nel vivo. Tanti i momenti memorabili già in questa prima serata dell’Eurofestival 2021, tra canzoni e messe in scena al limite dell’incredibile (a incantare gli spettatori soprattutto le performance dei norvegesi e dei russi), e anche un omaggio, non si sa quanto voluto, di Cipro a Bad Romance di Lady Gaga.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/EurovisionSongContest

Tra gli artisti più interessanti della prima serata va sottolineata la performance degli Hooverphonic per il Belgio. Dei concorrenti in gara, nella prima serata erano infatti gli unici ad avere già avuto un grande successo internazionale in passato.

Eurofestival 2021: chi è stato eliminato?

Quali sono le canzoni che hanno avuto accesso alla finale e quali quelle che invece hanno già abbandonato la competizione? Scopriamolo insieme. Ecco le dieci qualificate:

– Lituania, The Roop con Discoteque

– Russia, Manizha con Russian Woman

– Svezia, Tusse con Voices

– Cipro, Elena Tsagrinou con El Diablo

– Norvegia, Tix con Fallen Angel

– Belgio, Hooverphonic con The Wrong Place

– Israele, Edene Alene con Set Me Free

– Azerbaijan, Samir Efendi con Mata Hari

– Ucraina, Go_A con Shum

– Malta, Destiny Chukunyere con Je Me Casse

A lasciare subito la competizione invece sono stati:

– Australia, Montaigne con Technicolour

– Macedonia del Nord, Vasil con Here I Stand

– Irlanda, Lesley Roy con Maps

– Slovenia, Ana Soklic con Amen

– Romania, Roxen con Amnesia

– Croazia, Albina Grcic con Tick-Tock

Di seguito il live stream della prima serata:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/EurovisionSongContest