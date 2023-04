Eurovision, la rappresentante della Norvegia canta Queen of Kings in italiano

Nata in Liguria da padre italiano e madre norvegese, Alessandra Mele dopo il diploma si è trasferita in Norvegia dove ha trovato il successo come cantante. A gennaio 2023 la Mele si è presentata al Melodi Grand Prix (festival in cui viene selezionato il rappresentante norvegese all’Eurovision Song Contest) ed ha trionfato con Queen of The Kings. Proprio per rendere omaggio alle sue origini Alessandra in questi giorni ha rilasciato la versione italiana del suo pezzo, che è davvero apprezzabile in entrambe le versioni. Per quanto mi riguarda Queen of The Kings è una delle migliori canzioni di questo Eurovision insieme a Tattoo, My Sister’s Crown, Evidemment, Cha Cha Cha e Due Vite di Marco Mengoni.

Alessandra released the Italian version of “Queen of Kings” Watch here:https://t.co/IqhDX4eKzI pic.twitter.com/ftzwXf4z9k — Eurovision News (@EurovisionNewZ) April 21, 2023

Eurovision Song Contest 2023, Alessandra, Queen of Kings: testo in italiano.

Lei Regina dei re

Veloce com’è

Il vento batte

Niente al mondo può

Fermar le sue ali perché

Lei

Regina dei re

Paura non ha

La gabbia rompe

Lei sarà guerriera

Della terra e del mare

Incantevole

Ti ipnotizzerà

Lei è bella come L’aurora

Nord-esotica

Paura non ne ha

Aspetta e ti sorprenderà

Disse cantando

Lailallaa

Io conquisterò

Il nome è lei

Regina dei re

Veloce com’è

Il vento batte

Niente al mondo può

Fermar le sue ali perché

Lei

Regina dei re

Paura non ha

La gabbia rompe

Lei sarà guerriera

Della terra e del mare

Una lacrima

Versata già

Non fermerà

L’amore che ha, l’amore che da

E guardala

Che abilità

Supererà ogni avversità

Disse cantando

Lailallaa

Io conquisterò

Il nome è lei

Regina dei re

Veloce com’è

Il vento batte

Niente al mondo può

Fermar le sue ali perché

Lei

Regina dei re

Paura non ha

La gabbia rompe

Lei sarà guerriera

Della terra e del mare

Il nome è lei

Regina dei re

Veloce com’è

Il vento batte

Niente al mondo può

Fermar le sue ali perché

Lei

Regina dei re

Paura non ha

La gabbia rompe

Lei sarà guerriera

Della terra e del mare.