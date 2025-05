Eurovision: Insulti all’Artista Israeliana, Gesto Shock

Momenti di tensione si sono verificati alla presentazione dell’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, dove Yuval Raphael, rappresentante di Israele e sopravvissuta all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, è stata presa di mira da manifestanti pro-Palestina. Durante la sfilata sul Turquoise Carpet, la cantante ha subito attacchi verbali e gesti provocatori, tra cui sputi e il gesto della gola tagliata. Di fronte a tali aggressioni, la delegazione israeliana ha deciso di sporgere denuncia.

Mentre la manifestazione celebrava le 37 delegazioni con un’atmosfera festosa, alcune persone hanno esposto bandiere palestinesi e cartelli contro la presenza di Israele, esprimendo il loro dissenso con frasi come “Nessun applauso per il genocidio”. Il clima politico ha permeato l’evento, evidenziando le tensioni crescenti legate alla partecipazione israeliana.

Yuval Raphael, che porterà sul palco la canzone “New Day Will Rise”, ha ricevuto critiche per la sua presenza, in linea con una petizione firmata da oltre 70 ex partecipanti all’Eurovision che chiedeva l’esclusione di Israele dall’evento. Questo incidente è solo l’ultimo di una serie di controversie che hanno accompagnato la delegazione israeliana, sottolineando le divisioni legate ai recenti conflitti nella regione.

