Eurovision: il vincitore provoca con le sue dichiarazioni su Israele

A pochi giorni dalla finale dell’Eurovision Song Contest, il vincitore JJ ha suscitato polemiche con le sue dichiarazioni riguardanti Israele. In un’intervista a El Pais, ha espresso il desiderio di escludere Israele dalla competizione, paragonandolo alla Russia, che era stata esclusa nel 2022 per l’invasione dell’Ucraina. JJ ha affermato: “Mi delude che Israele partecipi, sono entrambi aggressori in guerra. Se dipendesse da me, li escluderei”.

Le sue parole hanno scatenato una reazione intensa sui social media, portando il cantante a rimanere in una posizione difensiva. Ha chiarito: “Mi dispiace se le mie parole sono state fraintese. Critico il governo israeliano, ma condanno ogni violenza contro i civili, tanto quelli israeliani quanto i palestinesi”.

L’ORF, l’emittente austriaca che ha rappresentato JJ, ha preso le distanze dalle sue affermazioni, sottolineando che non riflettono la posizione dell’emittente e che l’Eurovision deve rimanere separato dalla politica. Anche l’EBU, l’Unione europea di radiodiffusione che organizza l’Eurovision, ha dichiarato di volere un evento che promuova connessione e diversità attraverso la musica.

In seguito a queste dichiarazioni, un gruppo di settanta tra ex vincitori, artisti e tecnici dell’Eurovision ha richiesto l’esclusione di Israele dalla manifestazione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it