L’Eurovision Song Contest 2021 non è andato benissimo per il Regno Unito. James Newman è arrivato ultimo con 0 punti dalla giuria e 0 dal televoto. Per questo gli organizzatori britannici pare stiano correndo ai ripari.

Se molti fan di RuPaul’s Drag Race hanno aperto una petizione per avere le Frock Destroyers come rappresentanti del Regno Unito, la BBC invece punta ad un nome internazionale. Stando a quello che riporta il The Sun, Jessie J potrebbe rappresentare l’UK all’Eurovision 2022.

“Jessie J è nella lista dei desideri della BBC per competere all’Eurovision Song Contest 2022. Si dice che la BBC abbia iniziato a prepararsi all’Eurovision 2022 e a formare la sua lista di artisti a cui vuole avvicinarsi per competere nella famosa gara. Secondo una fonte che parla al quotidiano The Sun: “Il team di produzione è alla disperata ricerca di un nuovo inizio dopo il flop di quest’anno e sta cercando di attirare i migliori talenti con la promessa di redditizie vendite di dischi e visibilità internazionale. Sono determinati a tornare a combattere e pensano che Jessie sarebbe perfetta. Ha un enorme seguito in Europa. Ma Jessie è molto richiesta, quindi bloccarla potrebbe essere più difficile di quanto pensino”.

La popolarità non è sinonimo di successo all’Eurovision, i Blue (famosi in tutta Europa) nel 2011 si sono comunque piazzati fuori dalla top 10 con il singolo I Can.

