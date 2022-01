I rumor di mesi fa erano fondati, Mika sarà uno dei conduttori del prossimo Eurovision Song Contest e insieme a lui ci saranno anche Laura Pausini e Alessandro Cattelan. A svelare i tre nomi è stato qualche giorno fa l’Adnkronos.

“Possiamo annunciarvi in esclusiva chi saranno i tre presentatori del prossimo Eurovision Song Contest. Vedremo Laura Pausini, Alessandro Cattelan e probabilmente anche Mika sul prestigioso palco. Questo è quanto apprende da fonti ben informate l’agenzia Adnkronos. Mentre per Pausini e Cattelan l’accordo di massima già ci sarebbe, ancora non è stata definita la partecipazione di Mika. – si legge su Adnkronos – La scelta sarebbe caduta su loro tre, oltre che per le capacità artistiche e la notorietà, anche per la conoscenza della lingua inglese”.

L’agenzia Adnkronos lancia l’indiscrezione: saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika (quest’ultimo ancora non sicuro al 100%) i conduttori del prossimo #EurovisionSongContest a Torino! L’ufficialità dell’annuncio è prevista sul palco di #Sanremo2022. 🎶🎙 pic.twitter.com/q9LkUU73n1 — Reality House (@Reality_House) January 24, 2022

Eurovision, i conduttori al Festival di Sanremo.

La presenza di Mika all’Eurovision era in forse, ma ieri Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha rivelato che il nome del cantante verrà ufficializzato a Sanremo: “Parlando dell’Eurovision ci sono i nomi dei presentatori. Sono usciti, due sicuri e uno in bilico. Laura Pausini e Alessandro Cattelan dati da subito come certi. Confermiamo noi che il terzo conduttore è Mika, lo diciamo qui adesso. I tre verranno ufficializzati al festival di Sanremo. I tre verranno presentati durante una delle serate del Festival di Sanremo. – ha concluso Parpiglia – Adkronos ha confermato Laura e Alessandro Cattelan e messo in forse Mika, noi ve lo confermiamo“.

Contentissimo della scelta di questi tre artisti al timone di uno show faraonico e internazionale come l’Eurovision. Laura Pausini e Mika sono due cantanti internazionali (che parlano più lingue) e Alessandro Cattelan tra i conduttori giovani è sicuramente il più talentuoso. Credo che la Rai non potesse fare scelta migliore. Certo, se fosse stata ancora tra noi la Raffa nazionale, avremmo tutti voluto vederla su quel palco!