Eurovision, Geolier pronto a rappresentare l’Italia: “In napoletano in Svezia se vinco”

Al primo posto nella classifica di Sanremo 2024 stilata da radio e televoto e fortissimo anche in quella degli scommettitori, Geolier è davvero un papabile vincitore. Secondo quanto riporta Libero, il cantante ha dichiarato che se vincerà il Festival accetterà di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024. il rapper è prontissimo a cantare in napoletano in Svezia.

E voi chi vorreste vedere sul palco di Malmo?

Io potrei anche accettare Geolier, ma solo se porterà con sé Carmelita…

“Se accetterei di andare in Svezia all’Eurovision Song Contest? In napoletano sono pronto anche ad andare sulla Luna e se mi fanno andare, vado pure in guerra! Se va bene festeggiamo e andiamo all’Eurovision.

I ragazzi hanno fatto mille km per supportarmi, tanti amici con cui ho festeggiato. Ma l’ho fatto più per loro, anche perché non è ancora finita. Il primo posto? Non me lo aspettavo, nessuno se lo aspettava essere primo. Per adesso va bene, siamo appena alla seconda serata, è ancora lunga poi vediamo come va”.

Non ho costretto io Amadeus a cambiare il regolamento. Posso dire che il mio staff mi ha raggirato, infatti mi continuavano a chiedere “ma non pensi di partecipare a Sanremo?” Io ho sempre risposto che volevo salire sul palco in napoletano e solo in quel caso sarei andato in studio per fare il pezzo. Amadeus mi voleva e mi ha dato la possibilità di farlo, a quel punto sono andato a registrare la canzone.

A Sanremo è tutto difficile, dal presentare al cantare. Penso che finora sia andata bene e mi sento bene. Sto prendendo tutto questo come una scuola, sto imparando a 23 anni a gestire la pressione ma non parlate di peso del lavoro perché lavorare è altro. Io posso dire che a 7 anni già montavo e smontavo le viti come se fossero lego. Non era sfruttamento minorile, ora stiamo facendo mille interviste questo non è lavoro. Quello che stiamo facendo è bello, io sono cresciuto lavorando veramente. Mio papà mi ha insegnato a vivere e continua a farlo”.