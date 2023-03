Eurovision, ecco il noto personaggio che sostituirà Malgioglio accanto a Gabriele Corsi

La settimana scorsa Gabriele Corsi in un’intervista ha annunciato che Cristiano Malgioglio non sarebbe stato al suo fianco a commentare l’Eurovision Song Contest (perché impegnato con Amici di Maria). Il conduttore ha poi rivelato che avrebbe fatto il nome del “sostituto” di Malgy a Stasera C’è Cattelan.

E infatti ieri sera nello show di Alessandro Cattelan – attraverso un gioco – è venuto fuori il nome di chi commenterà l’evento musicale insieme a Gabriele: “Questa persona credo che sappia parlare un po’ di inglese. Diciamo che è un personaggio un po’ sopra le righe. Non ha dato limoni al Festival di Sanremo. Ha stile, ma non fa un lavoro nel mondo della moda. Posso anche dire che dice un po’ di parolacce“. Dopo gli indizi di Corsi, Cattelan ha indovinato. Al posto di Malgioglio ci sarà Mara Maionchi!

La Maionchi si è collegata con Cattelan e Corsi ed ha promesso che finito l’impegno con Italia’s Got Talent, si preparerà per l’Eurovision Song Contest e studierà bene i cantanti e le canzoni in gara a Liverpool.

“Ciao ragazzi tutto bene? Sono qui a Catanzaro per fare Italia’s Got Talent, altrimenti sarei stata lì con voi. Se ho iniziato a prepararmi sui cantanti in gara? No vabbè, ora non saprei come prepararmi perché non conosco gli artisti e le canzoni. Però lavorerò anche io per capire tutto e non fare brutta figura. Già ho problemi con l’inglese. Però andare a Liverpool mi si apre il cuore ragazzi. Perché voi sapete, è la patria dei Beatles che per noi sono stati la luce nella notte. Quindi tra poco cercherò di prepararmi su tutto per arrivare pronta all’evento”.