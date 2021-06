Come all’Eurovision, anche agli Europei è andato in scena un triangolo Francia-Svizzera-Italia: sui social si festeggia con i Maneskin e Voilà.

Voilà. La Francia campione del mondo è stata eliminata dagli Europei. La fortissima squadra guidata da Didier Deschamps ha avuto la peggio ai rigori contro la meno blasonata Svizzera. Una gara di calcio che ha fatto riesplodere la Maneskin-mania. O meglio, ha rinverdito i ricordi dell’Eurovision, riportandolo in trend su Twitter con tantissime reazioni a richiamare alla memoria il trionfo del gruppo romano ai danni della rappresentante francese.

Euro 2020 come l’Eurovision: Italia batte Francia, con l’aiuto della Svizzera

La clamorosa eliminazione della Francia da Euro 2020 ha riacceso negli occhi dei fan il ricordo dell’Eurovision. Il 22 maggio a Rotterdam a contendersi la vittoria finale furono Svizzera, Francia e Italia, con la zampata decisiva proprio dei nostri Maneskin.

Maneskin

All’epoca non andò giù ai francesi la sconfitta, con tanto di accuse ai danni di Damiano David per un presunto uso di cocaina in diretta televisiva. Un’accusa respinta al mittente da parte del cantante, che già nell’occasione andò a utilizzare una metafora calcistica, parlando di ‘coppa in faccia‘. Che possa essere di buon auspicio per l’Italia agli Europei?

Dai Maneskin agli Europei: gli italiani prendono di mira la Francia

“Anche stasera, in Europa c’è un pizzico di Voilà“, scrive qualcuno su Twitter, ricordando appunto il brano con cui la Francia è arrivata al secondo posto all’Eurovision dietro proprio ai nostri Maneskin. Qualcun altro ha sottolineato come il sottofondo ideale per l’errore decisivo di Mbappé dal dischetto sia proprio la malinconica Voilà. E se c’è chi spera che Ethan e compagni abbiano previsto il futuro, c’è anche chi, simpaticamente, ha scherzato proprio sulle accuse di droga nei confronti della band romana, con un tweet del genere. Insomma, Francia-Italia all’Eurovision non finisce mai.