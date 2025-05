Eurovision: Contestatori Espulsi tra Urla per Israele

Durante la semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, la rappresentante di Israele, Yuval Raphael, è stata oggetto di forti contestazioni da parte del pubblico, simili a quelle già vissute nel 2024 con Eden Golan. All’annuncio della sua esibizione, l’arena di Basilea ha reagito con fischi e urla, mentre Rai Due ha tentato di mascherare i suoni di protesta con applausi. I video dall’evento mostrano chiaramente le proteste, mentre un fan israeliano ha fatto il gesto del silenzio in risposta ai dissensi.

Le contestazioni hanno incluso la presenza di bandiere palestinesi e alcuni manifestanti sono stati allontanati dall’evento. La situazione ha suscitato accesi dibattiti sui social media, fra chi ha sostenuto le reazioni del pubblico e chi le ha giudicate eccessive e ingiuste nei confronti della cantante. Durante le prove del pomeriggio, l’esibizione di Raphael è stata interrotta da sei manifestanti con bandiere e fischietti, che sono stati rapidamente identificati e rimossi dal personale di sicurezza.

Gli organizzatori dell’Eurovision hanno pubblicato un comunicato in cui esprimono il loro impegno per garantire un ambiente “neutro, sicuro, inclusivo e rispettoso” per tutti gli artisti e i fan presenti. La situazione ha evidenziato crescenti tensioni legate alla partecipazione di Israele all’evento.

