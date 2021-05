Al peggio non c’è mai fine e dopo aver accusato Damiano di aver sniffato, alcuni francesi ieri hanno gioito per la tragedia della funivia di Stresa. Su Twitter c’è chi ha gridato ‘il karma’ e chi ha fatto battute terribili. Questi sono alcuni dei tweet osceni dei francesi.

“L’Italia che vince il giorno prima grazie a un binario/una striscia e perde una funivia il giorno dopo per lo stesso motivo. Le droghe sono uno schifo”.

“Italia, l’euforia dell’Eurovision spazzata via dalla caduta di una funivia. Forse hanno ballato lì sopra quando hanno sentito la vittoria e tutto ciò che si è messo in moto, causando il danno ai cavi della cabina. Ecco qua!”

“La caduta della funivia in Italia? Un giusto ritorno del karma per il c0caingate all’Eurovision”.

“Questo è il karma cari italiani”.

Generalizzare è sempre sbagliato e per fortuna molti francesi hanno bacchettato i loro connazionali folli. Una ragazza parigina ha scritto: “Le persone sono pazze, diciamo “cheh Karma” per l’incidente della funivia in Italia che ha causato la morte di persone solo perché la Francia è seconda? Fatevi curare siete sporchi dentro. L’Italia merita ampiamente il titolo di vincitore, i Maneskin hanno talento. Le accuse di droga sono ridicole e anche se erano vere (non lo sono) sono state eletti dalla giuria e dal pubblico. Così tanto odio su Twitter è ridicolo“.

Capisco rosicare, ma da questo al diffamare un ragazzo o gioire per una tragedia ce ne passa. I francesi che hanno pubblicato questi tweet (ancora on line) devono vergognarsi e farsi curare la cattiveria.

I tweet di alcuni francesi sulla tragedia della funivia di Stresa.

Se esistesse davvero il karma dovrebbero stare attenti solo per averla pensata una mostruosità simile.#funivia #Eurovision pic.twitter.com/SV6vvcsU3g — (@Lisaonthesofa) May 23, 2021

L’umanità avrà la sorte che saprà meritarsi, disse Albert Einstein.

Ma dove sta l’umanità se si vede un nemico ovunque? Che sia il migrante, che sia il diverso, che sia l’avversario che ti batte all’#Eurovision : è ovunque.

Restiamo umani.#funivia pic.twitter.com/FjoM5fTi1g — Michele Sabatella (@Mic_Saba) May 23, 2021

Per i francesi che scrivono che l’ euforia di ieri per #Eurovision ha fatto cadere la funivia, che questo è il karma…dovete solo vergognarvi perché sono morte 14 persone. Noi italiani non ridiamo quando i terroristi vi attaccano e ci sono morti. Imbecilli. — 🌷Lory🌷 (@CaLoredana81) May 23, 2021