Eurovision, 70 tra ex concorrenti e vincitori richiedono l’esclusione di Israele

L’Eurovision Song Contest 2025 ha già suscitato polemiche con richieste di esclusione di Israele. Un anno fa, durante l’esibizione di Eden Golan, ci furono contestazioni da parte del pubblico. Quest’anno, a pochi giorni dall’inizio della competizione, oltre 70 ex artisti e vincitori hanno firmato una lettera per chiedere l’esclusione di Israele, denunciando il ruolo dell’emittente pubblica KAN nella condotta israeliana contro i palestinesi di Gaza e il regime di apartheid.

La lettera sottolinea come l’Eurovision non debba essere utilizzato per giustificare crimini contro l’umanità e lamenta che l’UER non abbia risposto adeguatamente alle critiche ricevute l’anno precedente, allontanando di fatto la problematicità dell’evento. Gli artisti firmatari chiedono l’immediata esclusione di Israele, sostenendo che la continua partecipazione del Paese normalizza e complice i suoi crimini.

In risposta, il rappresentante dell’EBU, Dave Goodman, ha dichiarato di comprendere le preoccupazioni ma ha ribadito l’importanza di mantenere l’Eurovision come un evento universale che promuove inclusione e diversità. Ha rimarcato che l’EBU è un’associazione di emittenti pubbliche e non di governi, ponendo l’accento sull’importanza della musica come mezzo di connessione, piuttosto che di divisione.

Goodman ha anche espresso solidarietà per la situazione di KAN, sottolineando che l’EBU sostiene il canale contro minacce di privatizzazione. La posizione dell’EBU, quindi, rimane neutrale rispetto ai conflitti politici, puntando a mantenere l’Eurovision come spazio inclusivo per tutti i partecipanti.