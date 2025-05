Eurovision 2025: Seconda Semifinale, Scaletta e Info

La strada verso la Grand Final dell’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea

Dopo l’eccellente risultato della prima semifinale su Rai 2, che ha registrato il 12,3% di share, dieci paesi hanno già ottenuto un posto nella finale del 17 maggio. Tra questi figurano Norvegia, Albania, Svezia e Ucraina.

Questa sera, 15 maggio, si terrà la seconda semifinale, con 16 paesi in gara per i restanti dieci posti disponibili. La diretta sarà commentata dalla coppia Corsi–Big Mama, ma il pubblico italiano non potrà votare.

L’evento sarà arricchito da due intervalli artistici: "Eurovision Unseen", che rende omaggio agli artisti dell’edizione 2020 annullata a causa della pandemia, e "On Time", un musical che esplora i temi del tempo e della libertà personale. La serata si concluderà con un tributo a Toto Cutugno, eseguito da Sandra Studer, che canterà "Insieme: 1992", il brano vincitore dell’Italia nel 1990.

Scaletta delle esibizioni

Australia: Go-Jo, Milkshake Men

Montenegro: Nina Žižić, Dobrodošli

Irlanda: Emmy, Laika Party

Lettonia: Tautumeitas, Bur man laimi

Armenia: Parg, Survivor

Austria: JJ, Wasted Love

Regno Unito: Remember Monday, What the Hell Just Happened?

Grecia: Klavdia, Asteromata

Lituania: Katarsis, Tavo asys

Malta: Miriana Conte, Serving

Georgia: Mariam Shengelia, Freedom

Francia: Louane, Maman

Danimarca: Sissal, Hallucination

Repubblica Ceca: Adonxs, Kiss Kiss Goodbye

Lussemburgo: Laura Thorn, La poupée monte le son

Israele: Yuval Raphael, New Day Will Rise

Germania: Abor & Tynna, Baller

Serbia: Princ, Mila

Finlandia: Erika Vikman, Ich komme

Dove guardarlo

La semifinale sarà disponibile in streaming su RaiPlay e in simulcast su Rai Radio 2, con un racconto in diretta. L’evento ha visto un aumento significativo di ascolti tra i giovani, con un 22% di share fra i 15-24 anni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it